Bakan Kurum, hasar gören evlerde inceleme yaptı
|01 Şubat 2020 20:06
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu.
Bakan Kurum, ilçe ziyaretlerinin ardından Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde hasar gören evlerin yıkım çalışmalarını takip etti, vatandaşların taleplerini dinledi. Evlerdeki tahribatı inceleyen Kurum, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Depremzede Hacer Özay'ın, oğluyla kaldığı evin yıkılma tehlikesi altında olduğunu belirtmesi üzerine Kurum, gerekli incelemenin yapılması için görevlilere talimat verdi.
Daha sonra Mustafa Paşa Mahallesi'nde de inceleme yapan Kurum, muhtarlık önünde yaktıkları ateşin kenarında ısınan depremzedelere yapılacak çalışmaları anlattı.
Kurum, ardından bir kahvehanede evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi.
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