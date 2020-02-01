1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkentteki bir kafe sahibi gelirini Elazığ'a bağışladı

Başkentte kafe işletmeciliği yapan Akgeyik, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle bir günlük kazancını AFAD aracılığıyla bölgedeki depremzedelere gönderdi.
 01 Şubat 2020 20:26
Yazdır
Başkentteki bir kafe sahibi gelirini Elazığ'a bağışladı

Başkentte kafe işletmeciliği yapan Muzaffer Mehmet Akgeyik, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle bir günlük kazancını AFAD aracılığıyla bölgedeki depremzedelere gönderdi.

Akgeyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işlettiği kafenin bir günlük kazancını depremzedelere göndermeye karar verdiğini belirterek, "Böyle günlerde birlik olup depremden etkilenenlere destek vermemiz lazım." dedi.

Müşterilerinin bu kararı memnuniyetle karşıladığını ifade eden Akgeyik, şahsi olarak katkı sağlamak isteyenlerin de bağışlarını dahil ettiğini belirtti.

Akgeyik, bölgeye yardım göndermek isteyenler için açılan AFAD hesabına parayı yatırdıklarını söyledi.

Depremzedelerin bölgedeki soğuk hava koşullarıyla mücadele etmek durumunda kaldığına işaret eden Akgeyik, mağdur vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediye Başkanı'ndan öğrencilere çorba servisi
01 Şubat 2020 21:21		 Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
01 Şubat 2020 21:16
Dedesinin yarım asırlık 'koku'sunu Türkiye'ye satıyor
01 Şubat 2020 20:21		 Marmara'da lodos etkisini kaybetti
01 Şubat 2020 17:38
Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz polisi kurtardı
01 Şubat 2020 17:06		 İçerisi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı
01 Şubat 2020 16:40
Üniversiteli Gülistan'dan 28 gündür haber alınamıyor
01 Şubat 2020 16:28		 Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı hayatını kaybetti
01 Şubat 2020 15:07
Meteorolojiden yağış uyarısı
01 Şubat 2020 14:17		 'Deprem konusunda muhatabımız sadece jeologlar olmamalı'
01 Şubat 2020 12:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
+18'lik hesabı takip eden ÖSYM'den açıklama
Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir dönem başladı
Ahmet Kaya'nın filminin gösterimi durduruldu
Çarşı ve mahalle bekçileri ne kadar maaş alıyor?
Çin'den gelen hastaların kalacağı hastane belli oldu
Teknokrat bakanların neredeyse tamamı değişecek
Araştırma görevlisi sınavını, dekanın kızı mı kazandı?
Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı
Sahte diplomayla DSİ'ye atanmıştı, hakkında soruşturma açıldı
350 vergi müfettişinin atama kararnamesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rafet efendi 2
Yol ve trafik payi 3
trabzonspor'un 450k ya 3 oyuncu birden transfer etmesi 2
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 10
01.02.2020 trabzonspor vs fenerbahce maçı 1
Mecazı mürsel 1
kendini tanıtmak 1
Umut 1
İster istemez 2
Türkü 3
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam