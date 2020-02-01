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UMKE personeli yaşadıklarını anlattı

Elazığ'daki depremde, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız ile annesi Ayşe Yıldız'ın kurtarılması çalışmalarına katılan UMKE gönüllüsü sağlık personeli Hatice Yücel yaşadıklarını anlattı.
 01 Şubat 2020 20:33
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UMKE personeli yaşadıklarını anlattı

Elazığ'daki depremde, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız ile annesi Ayşe Yıldız'ın kurtarılması çalışmalarına katılan UMKE gönüllüsü sağlık personeli Hatice Yücel yaşadıklarını anlattı.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katıldıktan sonra görev yeri Bilecik'e dönen Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) gönüllü olan paramedik Yücel, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Yücel, ziyarette Mustafa Paşa Mahallesi'nde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız ile annesi Ayşe Yıldız'ın kurtarılması anına ilişkin yaşananları paylaştı.

AFAD ve jandarmanın da katıldığı kurtarma çalışmaları sırasında hastaya müdahale edecek birine ihtiyaç olduğunu anlatan Yücel, "Alan dar olduğu için ufak tefek birine ihtiyaç vardı. Ben de oradaydım. Dört metre kadar Jandarma Komutanı ile birlikte enkaza indik, daha sonra komutan bana tek başıma ilerlemem gerektiğini söyledi. 5 metre kadar sürünerek Ayşe hanıma ulaştım. Onu motive etmem gerekiyordu, yanında olduğumuzu söyledim. Yaşamsal bulgularını değerlendirerek müdahale ettim."

Yücel, çok acı bir tablo gördüğünü ifade ederek, "Ayşe hanımın eşi, çocuklarını ve eşini korumak için kendisini siper etmişti. Yüsra bebeğimiz çok şükür yaşıyordu, arama kurtarma ekipleri önce onu çıkarttılar, daha sonra Ayşe hanıma ulaştık." diye konuştu.

O an hislerini ikinci plana attığını kaydeden Yücel, "Ayşe hanımı orada motive etmem gerekiyordu, gözyaşlarına boğulsaydım ya da sesim titreseydi, bu onun umudunu kıracak bir davranış olurdu. Hislerimi ikinci plana attım." ifadelerini kullandı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin de ekiplerin zorlu şartlar altında daima göreve hazır olduğunu ifade etti.

Vali Şentürk de ekiplere çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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