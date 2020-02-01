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Gündüz aile hekimi akşam aikido eğitmeni

İş stresini atmak amacıyla aikidoya başlayan doktor Mehmet Faruk Lale, 45 yaşında siyah kuşak sahibi olduğu sporda gönüllü antrenörlük yapıyor.
 01 Şubat 2020 20:40
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Gündüz aile hekimi akşam aikido eğitmeni

İş stresini atmak için arkadaş tavsiyesi üzerine modern Japon savaş sanatı aikidoya başlayan doktor Mehmet Faruk Lale, siyah kuşağa ulaştığı sporda gönüllü antrenörlük yapıyor.

İstiklal Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli 28 yıllık doktor Lale (51) iş stresinden uzaklaşmak için bir arkadaşının tavsiyesiyle 11 yıl önce aikidoyla tanıştı.

İşten kalan zamanlarda antrenmanlar yapan Lale'nin aikido ilgisi ve başarısı zamanla arttı. Lale, severek yaptığı sporda 5 yıllık çalışmanın ardından siyah kuşağa yükseldi.

Edindiği tecrübeyi ve aikido sevgisini başkalarına da aktarmaya karar veren Lale, haftanın iki günü, mesai saatlerinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Spor Kulübü bünyesindeki Aikido Topluluğu'nda sporculara eğitim veriyor.

"Sakatlık olursa müdahale hazır"

Mehmet Faruk Lale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır gönüllü olarak aikido antrenörlüğü yaptığını söyledi.

Aikido sayesinde gücünün farkına vardığını kaydeden Lale, "Düştüğümde yeniden ayağa kalkmayı öğrendim. Daha sakin oldum. İnsanlara zarar vermenin çok kolay olduğunu öğrendiğim için eskisi kadar agresif değilim. Toplumda belli statüye sahip insanlar aikido gibi sporlarla uğraşmıyor. O yüzden benim bu sporla uğraştığımı öğrenince şaşırıyorlar. Bir doktorun aikidoyla uğraşması farklı geliyor." ifadelerini kullandı.

Lale, antrenman sırasında bazen sakatlıklar yaşandığını aktararak, "Müdahale edebildiğim kadar ilk yardımı yapıyorum. Doktor olduğumu öğrenen sporcular, aikidoyu daha keyifle yapıyor. Sakatlık olursa müdahale hazır diye düşünüyorlar." diye konuştu.

Aikidonun sakin ve dikkatli çalışmayı gerektiren bir spor dalı olduğunu ifade eden Lale, bir kere öğrenildiğinde ömür boyu yapılabilecek spor dallarından olduğunu anlattı. Lale, kendisinin 40 yaşında tanıştığı bu spora her yaşta başlanabildiğini belirterek, "Aikido karşınızdakiyle uyum içinde olmayı gerektiriyor. Antrenmanlarda bütün eklemleriniz farkında olmadan çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Mehmet hoca disiplini seviyor"

Tıp fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Cansu Cansever ise üniversiteye başladığından beri aikido dersleri aldığını belirterek, bu sporu yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mehmet Faruk Lale'nin disiplini sevdiğini dile getiren Cansever, "Hayatımıza bir şeyler katmayı amaçlıyor. Aikidoyu bırakmak istemiyorum. Mehmet Faruk hoca gibi hem doktorluğu hem de antrenörlüğü bir arada yapmayı hedefliyorum." şeklinde görüş belirtti.
Anadolu Ajansı
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