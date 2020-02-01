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Elazığ'da bir deprem daha

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 01 Şubat 2020 20:46
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Elazığ'da bir deprem daha

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19.37'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5 km olarak açıklandı.

Memurlar.Net
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