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Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı

Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez hayatını kaybetti.
 01 Şubat 2020 21:16
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Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı

Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez hayatını kaybetti.

Acı haberi Dönmez'in yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Dönmez paylaşımında, 'Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin' ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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