Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez hayatını kaybetti.
|01 Şubat 2020 21:16
|Yazdır
Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez hayatını kaybetti.
Acı haberi Dönmez'in yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.
Dönmez paylaşımında, 'Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin' ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Belediye Başkanı'ndan öğrencilere çorba servisi
01 Şubat 2020 21:21
|Başkentteki bir kafe sahibi gelirini Elazığ'a bağışladı
01 Şubat 2020 20:26
|Dedesinin yarım asırlık 'koku'sunu Türkiye'ye satıyor
01 Şubat 2020 20:21
|Marmara'da lodos etkisini kaybetti
01 Şubat 2020 17:38
|Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz polisi kurtardı
01 Şubat 2020 17:06
|İçerisi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı
01 Şubat 2020 16:40
|Üniversiteli Gülistan'dan 28 gündür haber alınamıyor
01 Şubat 2020 16:28
|Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı hayatını kaybetti
01 Şubat 2020 15:07
|Meteorolojiden yağış uyarısı
01 Şubat 2020 14:17
|'Deprem konusunda muhatabımız sadece jeologlar olmamalı'
01 Şubat 2020 12:47