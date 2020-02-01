İmamoğlu, İstanbul'daki tüm çiçek süslemelerini kaldıracak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da artık lale ekmeyeceklerini, israf olduğu gerekçesiyle duvarlardaki saksılardaki çiçek bakım işlerini kaldıracağını açıkladı.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'i ziyaretinde konuşan İmamoğlu'nnun açıklamaları şu şekilde:

Prof. Dr. Cenk Yaltırak katıldığı bir TV programında şu ifadeleri kullanıyor: İstanbul'a bir yıl lale ekmezseniz, bütün yer bilimleri projelerini finanse edebilirsiniz... Bu konuyla ilgili bir açıklamanız olacak mı?

* Tümüyle israfı ortadan kaldıran, bu ve buna benzer çalışmalarımız var. Sadece lale değil. Saksılarda çiçeğin bakımı 10-15 milyon lira. 'İstemiyorum ben bunu' dedim. 'İstanbul halkının da isteyeceğini düşünmüyorum' dedim. Duvarlardaki çiçeklerin bakımı şu kadar, bu kadar. Harcanan paraya yazık günah.

* Ben 2-2,5 milyona bir kreş kazandırıyorum. Yıllar boyu hizmet edecek. Her sene sadece çiçeklere harcanan parayla her sene beş altı tane kreş kazandırırım. Beyefendinin söylediği gibi. O bakımdan israf kalemlerini yok edecek bir çalışma yapıyoruz arkadaşlarımla. İnşallah o yönde de kararlar alacağız. Ve bunu yapmayacağız.

İmamoğlu'nun bu açıklamasına sosyal medyadan tepki geldi: İşte bazı tepkiler: