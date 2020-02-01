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Fenerbahçe Trabzon'da alabora oldu

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
 01 Şubat 2020 22:00
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Fenerbahçe Trabzon'da alabora oldu

Trabzonspor, Süper Lig'de 20. hafta maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor'un galibiyet golleri 15. dakikada Alexander Sörloth ve 32. dakikada Filip Novak kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek golü ise 47. saniyede Max Kruse'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 38 puanla 3. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 37 puanla 4. sıraya geriledi.

Rıdvan Dilmen, %100 Futbol'da Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısını yorumladı.

Rıdvan Dilmen, 'Hakem skora etki edecek ciddi bir hata yaptı' dedi.
Anadolu Ajansı
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