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ABD'de Türk dizisi tutkunları Türkçe dersleri alıyor

- ABD'nin farklı bölgelerinde yaşayan Pamela Hemphill, Marlena Gibson ve Adrienne Luedeking isimli üç kadın Türk dizileri hayranlığı nedeniyle Türkiye'ye yoğun ilgi duyuyor
 01 Şubat 2020 22:16
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ABD'de Türk dizisi tutkunları Türkçe dersleri alıyor

Amerika'da Türk dizisi tutkunları, izlwedikleri diziler nedeniyle Türkçe dersler alırken her fırsatta Türkiye'ye geliyorlar.

Pamela Hemphill, Marlena Gibson ve Adrienne Luedeking isimli ABD'nin farklı bölgelerinde yaşayan üç kadın, üç farklı kuşağı temsil ediyorlar. Ancak Türk dizileri hepsinin ortak tutkuları olarak dikkati çekiyor.

Bu 3 kadın Türk dizilerine duydukları sevgi sayesinde Türkçeyi, Türk yemeklerini, geleneklerini ve kültürünü gönüllü olarak sevdikleriyle paylaşırken, çoğunluğu ABD'li Türk dizisi tutkunlarının Facebook'ta kurduğu Turkish Dramas Appreciation Group (TDAG) grubunda da yer alıyorlar.

Türk dizilerini başta Netflix olmak üzere çeşitli internet servisleri sayesinde İngilizce alt yazıyla izleyen Amerikalılar, bu grupta dizilere dair sohbet ediyor, oyuncularla ilgili son haberleri paylaşıyorlar. Gerçek hayatta da sık sık buluşan grup üyeleri, geziler düzenleyip Türkiye'yi ziyaret de ediyorlar.

Chicago'da yaşayan 34 yaşındaki Marlena Gibson, üniversitedeyken film çalışmaları üzerine eğitim almış olan lisanslı bir rehabilitasyon danışmanı. Gibson, freelance çalışıyor ve çoğunlukla tazminat davalarında değerlendirilmeye sunulmak üzere uzman raporları hazırlıyor. Aynı zamanda muhasebeci olmak için de dersler alıyor. Dizileri izledikçe Türk kültürüne daha da fazla ilgi duymaya başlayan Gibson, TDAG'nin diğer yöneticileriyle birlikte iki Türkiye gezisi organize etmiş. 50'nin üzerinde grup üyesinin katıldığı bu gezilerde İstanbul, Ankara, Antalya, Kaş, Kapadokya ve Efes başta olmak üzere ülkemizin pek çok önemli noktasını ziyaret etmişler.

- 5 yaşındaki kızının hayali Kapadokya'ya gitmek

Türk yapımlarıyla 2016 yılında Netflix sayesinde tanışan Gibson, Türk dizilerinde duygulara çok önem verildiğini düşünüyor. Hem iyi hem de kötü karakterleri hangi unsurların motive ettiği detaylı bir şekilde anlatıldığını düşünen Gibson, ayrıca oyuncuların en az Hollywood yıldızları kadar yetenekli olduğunu belirtiyor.

Türkiye sevgisini 5 yaşındaki kızına da aşılayan MArlena Gibson, duygularını şöyle ifade ediyor: "Türkiye'ye ilgim öyle büyük boyutta ki, kızım dünyada İngilizce konuşmayan herkesin Türkçe konuştuğuna inanıyor. Hatta kızdığı zaman bana Türkçe olarak 'Off ya' diyor. En büyük isteği ise balonla uçmak için Kapadokya'ya gitmek.

- Pamela Hemphill 100'ün üzerinde Türk dizisi bitirdi

60 yaşındaki Pamela Hemphill ise ABD'nin güneydoğusunda, Manolya Eyaleti lakaplı Mississippi eyaletinde yaşıyor. Bir süre önce emekli olan Hemphill, halen Federal Hükümet Eğitim Bakanlığı için proje bazlı çalışmalar yürütüyor. Hemphill'in Türk dizileriyle tanışması ise kişisel geçmişinin zorlu bir dönemine; yıllar önce geçirdiği bir rahatsızlığın ardından evde istirahat ettiği günlere denk gelmiş. O günden bu yana 100'ün üzerinde Türk dizisi bitirdiğini kaydeden Hemphill, aksanı henüz istediği seviyede olmasa da Türk dili öğrenmenin kendisini mutlu ettiğini söylüyor.

Türk dizilerini Netflix'te İngilizce altyazıyla izlemenin de Türkçe öğrenmesine destek olduğu belirten Hemphill, "Netflix'teki favorim Türk dizileri. Her gün hesabıma girip yeni dizi eklenip eklenmediğini kontrol ediyorum." diyor.

- Oğluna doğum gününde Türk kahvesi seti aldı

TDAG başta olmak üzere üye olduğu Facebook gruplarında her gün dünyanın farklı köşelerindeki Türk dizisi meraklılarıyla konuşan Pamela, oğlunu ve oğlunun arkadaşlarını da dizilerimizin renkli dünyasıyla tanıştırmış. Pamela, bu ortak tutkularını şöyle anlatıyor: "Oğluma 30. doğum günü için ne hediye istediğini sorduğumda, cevabı 'Türkiye'den bir Türk kahvesi seti' oldu. Ben de tabii ki Türkiye'ye son gelişimde onun için bunu aldım. Oğlum doktor ve her hafta çok sayıda hastayı tedavi ediyor. Hafta sonlarında ise artık dinlenmek için Türk kahvesi eşliğinde en sevdiği Türk dizilerini izliyor."

- Adrienne Luedeking üç ülkedeki akrabalarını Türk dizileriyle tanıştırdı

Miami'de yaşayan Adrienne Luedeking de küçüklüğünden beri oyunculuğa merak duyan genç iş kadını, bir süre Los Angeles'ta yaşamış ve sektörün kalbinin attığı Hollywood'daki Amerikan Dramatik Sanatlar Akademisi'nde eğitim almış. Şimdiyse kadınların evlerinden freelance çalışabilmelerini sağlayan çevrimiçi bir hizmet sunuyor. Ayrıca serbest çalışmanın incelikleri üzerine profesyonel bir blog yazıyor. 24 yaşındaki Luedeking, bir süre önce en yakın arkadaşının tavsiyesi üzerine Türk dizilerini izlemeye başlamış ve o günden bu yana dizilerimizi izlemeden tek bir gün bile geçirmemiş. Hatta başta babası ve amcası olmak üzere aile üyelerini ve ABD, İtalya ve Nikaragua'daki akrabalarını da Türk dizileriyle tanıştırmış.

Luedeking ise duygularını şöyle ifade ediyor:

"Dizileri izlemeye başlamadan önce Türkiye hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Sonrasında ilgim ne kadar mı arttı? Şu kadarını söyleyeyim. İnternette tanıştığım, benim gibi dizileri izleyen 40 harika Amerikalı ve İngiliz kadınla geçen ay ilk defa Türkiye'ye gittik ve iki hafta kaldık. Harika zaman geçirdik. Ayrıca 2020 için bir seyahat rezervasyonu yaptım ve haftada iki kez Türkçe dersi alıyorum. Türk kültürüne olan ilgimin kesinlikle hayatımın büyük bir parçası haline geldiği söylenebilir."
Anadolu Ajansı
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