Mercedes'ten radikal karar! O aracı artık üretmeyecek
Mercedes Benz, pick-up serisi X'i bitirme kararı aldı. Mayıs ayında araç son kez banttan inecek.
|01 Şubat 2020 22:22
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Mercedes Benz, pick-up serisi X'i bitirme kararı aldı. Mayıs ayında araç son kez banttan inecek.
Mercedes pick-up olarak satışa sunduğu X serisini erken bitirme kararı aldı. 2017 yılında satışa çıkan ve beklenilen satış grafiğini yakalayamayan X serisi Mayıs ayında son kez banttan inecek.
Aracın üretiminin sona ermesinin ardından Mercedes X serisi için servis ve garanti hizmetleri ve satış sonrası faaliyetler devam edecek.
Mercedes, Türkiye'de X Serisi'ni 299 ile 399 bin lira aralığından satışa sunuyor.
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