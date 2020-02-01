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Engelli park yerlerini işgal eden sürücülere ceza yağdı

İSTANBUL Havalimanı'nda trafik polislerinin engelli park yerlerine yönelik yaptıkları denetimlerde, 42 araç sürücüsüne toplam 11 bin lira ceza kesildi.
 01 Şubat 2020 22:28
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Engelli park yerlerini işgal eden sürücülere ceza yağdı

İSTANBUL Havalimanı'nda trafik polislerinin engelli park yerlerine yönelik yaptıkları denetimlerde, 42 araç sürücüsüne toplam 11 bin lira ceza kesildi. İstanbul Valiliği'nin il genelinde yürüttüğü engelli otoparklarına yönelik denetimler kapsamında, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, dün terminal otoparkında engellilere ait park yerlerine araçlarını park eden sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde engelli vatandaşlara tahsis edilen park yerlerini ihlal eden araçlar tespit edildi. Plakası sorgulanan araçlar arasında park etme hakkı olmayan araçlara 264 liralık para cezası kesildi. Denetimlerde engelli park yerlerini ihlal ettiği tespit edilen 42 aracın sürücüsüne toplam 11 bin lira ceza kesildi.

Ayrcı bu araçların ön camına "Bu park yeri bana ait, lütfen saygı duy" yazılı bilgilendirme afişi asıldı.

CEZA KESİLEN BİR SÜRÜCÜ ÖZÜR DİLEDİ

Denetimler basın mensupları tarafından da görüntülendi. Para cezası kesilen bir otomobilinin sürücüsü, basın mensuplarına yanlış park ettiği için özür diledi. Otoparkta yer bulamadığı için engelli alanına aracını çektiğini öne süren sürücü, " İlk defa havalimanı otoparkını kullanıyorum. Buraya bırakmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Cezanın ne kadar olduğunu bilmiyorum" dedi.

916 ENGELLİ ARAÇ PARK YERİ

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda engelli park yerlerine yönelik 21 Kasım 2019'dan bugüne kadar yapılan denetimlerde toplam 798 araç sorgulanırken, bunlardan 545 araca ceza işlemi uygulandığı öğrenildi.

29 Ekim 2018'de hizmete giren İstanbul Havalimanı, toplam 40 bin araç kapasiteli otoparka sahip. 18 bin kapasiteli katlı otoparkında ise 907 engelli araç park yeri bulunuyor. Otoparklardan azami 15 güne kadar ücretsiz yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, bizzat araçta bulunmaları ve gerekli evrakları ibraz etmeleri halinde ücretsiz faydalanabiliyor.
DHA
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