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Vatandaşlar mahalle bekçilerinden ne kadar memnun?

Çarşı ve Mahalli Bekçilere yönelik yetki düzenlemesinin TBMM'den geçmesinin ardından bekçilere verilen yetkiler, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından tepki çekti. Ankara'nın en yoğun yerlerinden olan Kızılay'da vatandaşlar, çarşı ve mahalli bekçilere verilen yeni yetkileri olumlu karşıladıklarını söyledi.
 01 Şubat 2020 22:57
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Vatandaşlar mahalle bekçilerinden ne kadar memnun?

Çarşı ve Mahalli Bekçilere yönelik yetki düzenlemesinin TBMM'den geçmesinin ardından bekçilere verilen yetkiler, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından tepki çekti. Ankara'nın en yoğun yerlerinden olan Kızılay'da vatandaşlar, çarşı ve mahalli bekçilere verilen yeni yetkileri olumlu karşıladıklarını söyledi.

Çarşı ve mahalle bekçilere yönelik kanun düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonundan geçmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kabul edilen kanuna tepki vermişti. Ankara'nın en yoğun yerlerinden olan Kızılay'da vatandaşlar, bekçilerden ve bekçilerin uygulamalarından memnun olduklarını dile getirdi.

Vatandaş çarşı ve mahalle bekçilerinden memnun

Çarşı ve mahalli bekçilere verilen yetkileri iyi bulduğunu belirten Yunus Sarıyıldız, "Etrafta hırsızlık olayı fazla olduğu için sorgulamaları gayet iyi, ancak görevlerini tamamen yerine getirmeleri gerekir. Bence iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Bekçilerin mahallelerde görev yapmaya başlamasından sonra hırsızlık ve kavgaların azaldığını söyleyen Meryem Bülbül, "Bence iyi oldu oğlum, yani öyle bir şey varsa çok iyi oldu. Hırsızlık ve kavgalar biraz azaldı gibi eskiye döndü, daha iyi oldu" diye konuştu.

Nurgül Sarıoğlu ise bekçilere getirilen yeni yetki düzenlemesinin iyi olduğunu kaydederek, "Bence o silahı boşuna taşımamaları çok iyi oldu. Yetkiler gayet güzel oldu. Toplum içerisinde polisle kıyaslandığında daha alt statü gibi gözüküyordu. Ama şu anda yerli yerinde oldu" şeklinde konuştu.

Bekçilerle mahalle daha güvende

Korumanın herkese gerekli olduğunu bildiren Tuğçenur Kalkan, "Koruma gerekli, ülkede asayiş olayları yaşanabiliyor. Yeni yetkilerle bekçilerin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Biz üniversiteye girerken bile kimlik sorma yeni başlanmışken mahallede kimlik sorulması insanı daha güvende hissettiriyor" ifadelerini aktardı.

Yaşadığı mahallenin problemli bir yer olduğunu söyleyen Berat Yiğit, "Bence yetkilerin artırılması iyi oldu. Ben Şentepe gibi bir yerde yaşıyorum ve her türlü şey dönüyor. Polisin yetişemediği yerde daha çok yaya gezdikleri için olaylara bir anda müdahale edebiliyorlar" dedi.

"Bekçiler mahallenin göz bebekleri, güvenilir bir gecenin sabahlanmasında en büyük etkenler"

Geçmişte bekçilerin varlığından güven duyduklarını dile getiren Yılmaz Uz'da yeni yetki sistemini olumlu bulduğunu belirterek, "Gayet olumlu buluyorum. Bizim gençliğimizde, çocuklumuzda bile mahallelerde bekçilerimiz vardı, güven duyardık. Sabahlara kadar kötü şeyler olmazdı. Yetkiler gayet güzel, yerinde. Bekçiler mahallenin göz bebekleri, güvenilir bir gecenin sabahlanmasında en büyük etkenler" diye konuştu.

Türkiye'nin dünyanın göz bebeği olduğunu ve yeni yetki sistemi için teşekkür ettiğini aktaran İsmail Yılmaz, "O karar için teşekkür ederim. Olumlu buluyorum. Vatandaşın evladı anneyi ve babayı tanımıyor. Kendini atıyor bir rezilliğe, Türkiye dünyanın göz bebeği, normal yürüyen insanın çantasını alıp kaçmaya çalışıyorlar, kuyumcuları soyuyorlar böyle bir şey olamaz. Bunlardan dolayı karardan çok memnun oldum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Erkal da karardan memnun olduğunu söyleyerek, "Şu anki gündemde verilen yetkilerle doğru bir sistem oldu. Çünkü, diğer türlü müdahale etme şansı yoktu, polisi bekleyene kadar olan oluyordu. En azından şu an için yerinde bir karar olmuş. Ben karardan memnunum" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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