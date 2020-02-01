1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müdür Yardımcısı, bin TL'ye 3D yazıcı üretti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Sezer, kendi tasarladığı 5 bin TL'lik 3D yazıcı projesini 1000 TL'ye mal etti.
 01 Şubat 2020 23:03
Yazdır
Müdür Yardımcısı, bin TL'ye 3D yazıcı üretti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Sezer, kendi tasarladığı 5 bin TL'lik 3D yazıcı projesini 1000 TL'ye mal etti.

Geçen yıl cd sürücüsünden iki boyutlu siensi yazıcı yaparak Bilişim derslerindeki kodlama çalışmalarında kullandıklarını söyleyen

Müdür Yardımcısı İbrahim Sezer," Bu yıl bunu daha da geliştirerek 3D yazıcı yapabileceğim kanaatine vardım. Sömestri tatilinde yoğun çalışarak projeyi bitirerek ilk baskımızı aldık. Gayet başarılı oldu. 3D yazıcımızı önce projelendirdik. Projelendirme aşamasında ise yazıcımızın kaç ebatlarında yazması gerektiği konusunu ve diğer hususları belirledik. Daha sonra gerekli malzemeleri internet ortamından satın aldık. Almış olduğumuz parçaların özelliklerine göre projeyi tek tek hesaplayıp, montaj aşamasından sonra da ilk kalibrasyonlarımızı yaptık" dedi.

"Amacımız robotik kodlamayı çok önemseyen öğrencilere örnek teşkil etmek"

Sezer, "3D yazıcı projemizin amacı ilçemizde bu konuya yatkın ve hevesli, robotik kodlamayı çok önemseyen öğrencilere örnek teşkil etmek. Projemiz ilçemizde ve diğer okullarda örnek teşkil edecektir. İlçemizin il merkezin uzaklığından dolayı, üniversite ve buna benzer destekler olmadığı için bu projeyi kendime bir hedef edindim. Maliyet konusuna gelecek olursak, piyasada bütün ayarları yapılmış, hazır paket halinde satılan yazıcılar var. Fakat bunların kaliteleri hem düşük, hem de fiyatları yüksek. Tam ayarları yapılmış 3D yazıcılarının fiyatları 4-5 bin TL. civarında. Bizim yaptığımız 3D yazıcı projesi ise 1000 TL'ye mal oldu. Kullandığımız parçaların tamamını kaliteli, parçalardan seçtik, ayrıca en iyi parçaların markalarını belirleyerek aldığımız için dayanıklı ve kullanışlı oldu" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Öğretmen Akademileri sömestirde 2 bin 183 öğretmeni ağırladı
31 Ocak 2020 10:59		 Hilal öğretmen köy okuluna 'Çalıkuşu' oldu
30 Ocak 2020 20:41
Tatil yapmak yerine öğrencileri sınavlara hazırlıyorlar
30 Ocak 2020 19:41		 Piyano öğretmeni depremden etkilenen çocuklara moral veriyor
30 Ocak 2020 15:12
Otomobiliyle refüje çarpan öğretmen hayatını kaybetti
30 Ocak 2020 13:44		 Engelli öğretmen gönüllere 'nağmelerle' dokunuyor
28 Ocak 2020 22:01
Mustafa öğretmen öğrencilerine sporla umut aşılıyor
27 Ocak 2020 22:47		 Öğretmen çocukları parasız yatılı kalabilecek
27 Ocak 2020 18:31
Milli sporcular arasından alınacak öğretmenler için başvuru başladı
27 Ocak 2020 10:07		 MEB; bir sınıfta olması gereken en az öğrenci sayısı ile en fazla öğrenci sayısını açıkladı
27 Ocak 2020 09:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:40 - Suriye sınırına tank sevkiyatı23:33 - Bıraktığı sigaranın parasıyla umreye gidecek23:28 - Otomobilin çarptığı psikolojik danışman hayatını kaybetti23:23 - Silahlı mini İHA güvenlik güçlerine teslim edildi23:18 - Son 15 günde rezervasyonların yüzde 60'ı iptal edildi23:13 - Depremin vurduğu Elazığ'da 2 bin polis 7/24 görevde23:08 - Türkiye organ naklinde dünyada ikinci sırada23:03 - Müdür Yardımcısı, bin TL'ye 3D yazıcı üretti22:57 - Vatandaşlar mahalle bekçilerinden ne kadar memnun?22:51 - 14 yıldır tanı konulamayan genci bir haftada iyileştirdiler
22:46 - Bakan Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı22:40 - Rusya, vatandaşları için Türkiye'den yardım istedi22:34 - Evliliğin maliyeti 80 bin TL22:28 - Engelli park yerlerini işgal eden sürücülere ceza yağdı22:22 - Mercedes'ten radikal karar! O aracı artık üretmeyecek22:16 - ABD'de Türk dizisi tutkunları Türkçe dersleri alıyor22:11 - Tahliye edilenler için 14 günlük karantina süreci başlıyor22:06 - İstanbul'da trafik kazası! ikisi polis dört kişi yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
+18'lik hesabı takip eden ÖSYM'den açıklama
Ahmet Kaya'nın filminin gösterimi durduruldu
Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir dönem başladı
Çarşı ve mahalle bekçileri ne kadar maaş alıyor?
Çin'den gelen hastaların kalacağı hastane belli oldu
Teknokrat bakanların neredeyse tamamı değişecek
Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı
Araştırma görevlisi sınavını, dekanın kızı mı kazandı?
Sahte diplomayla DSİ'ye atanmıştı, hakkında soruşturma açıldı
MEB Teftişin görevine son verdiği öğretmen davayı kazandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Deprem kıyametin alıştırmasıdır 5
2020'nin ne kadar pis bir sene olması 4
kulak ardı etmek 1
Alkolün olumsuz etkileri 1
Mutlu etmeden mutluluğu hak etmediğine inanan insanlar 3
kuru soğuk 4
kendini tanıtmak 1
Trigeminal nevralji 1
telefonu gördüğü halde açmamak 3
karadeniz şarkıları 1
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam