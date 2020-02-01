1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Depremin vurduğu Elazığ'da 2 bin polis 7/24 görevde

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında birçok ekip görev yaparken, polis hem çadır kentlerde, hem de enkaz kaldırma çalışmalarında 7/24 görev yapıyor.
 01 Şubat 2020 23:13
Yazdır
Depremin vurduğu Elazığ'da 2 bin polis 7/24 görevde

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında birçok ekip görev yaparken, polis hem çadır kentlerde, hem de enkaz kaldırma çalışmalarında 7/24 görev yapıyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden dolayı evleri hasar gören vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Birçok kurumun ve gönüllülerin görev aldığı kentte, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimler ile takviye birimler 2 bin kişilik kadrosuyla 24 saat aralıksız çalışıyor. Hem çadır kentlerin hem de yıkımı devam eden yapıların bulunduğu bölgede güvenliği sağlayan polisler, yağışlı ve soğuk hava demeden görevini yerine getiriyor. Kentteki 38 mahalle muhtarının hepsinin yanında bir polis memuru irtibat görevlisi olarak bulunarak, vatandaşlara yardımcı oluyor.

Öte yandan depremzelerle yakından ilgilenen polisler, onların acısına ortak olup destek oluyor.

81 ilden yardım geldiğini belirten Abdullah Paşa Mahallesi Muhtarı Yavuz Köse, "Gelen yardımların vatandaşa düzenli bir şekilde ulaşabilmesi sağlamak amacıyla Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ekiplerimiz 38 mahalle muhtarlarımıza yönlendirildi. Sağlıklı bir şekilde dağıtılmasında onlarda yanımızda oldular. Toplum çadırları kurulmaya başladı. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli şekilde yaşamaları amacıyla bu bölgelere de polis arkadaşlarımız görevlendirildi. Polis arkadaşlarımız vatandaşlarımızın çadırlarını tek tek geziyorlar. Sorunlarını dinleyerek yardımcı oluyorlar. Polis memurları 24 saat nöbet tutuyorlar" dedi.

Devletin kendilerine her şekilde ulaştığını aktaran Yavuz Şebe, "Aksaklıklar oldu. Ama en kısa zamanda müdahale ettiler. Polisi, vatandaşı, muhtarı burada bulunan insanlar bizlere yardım ettiler. Onlardan bin defa Allah razı olsun. Polis arkadaşlar en ufak bir sıkıntıda bile çadırlarımıza kadar geliyorlar. Eksiğimiz olup olmadığını defalarca sordular. Psikolojimiz bozuk, polislerimiz sayesinde güvende uyuyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Suriye sınırına tank sevkiyatı
01 Şubat 2020 23:40		 Tahliye edilenler için 14 günlük karantina süreci başlıyor
01 Şubat 2020 22:11
Suriye sınırına askeri araç ve komando takviyesi
01 Şubat 2020 21:04		 Türk vatandaşlarını tahliye eden uçak Ankara'ya indi
01 Şubat 2020 20:51
Diyanet'ten depremzedelere manevi destek
01 Şubat 2020 20:27		 AFAD, Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı
01 Şubat 2020 20:00
Asırlık kapıların ömrünü özel ekip uzatıyor
01 Şubat 2020 19:39		 Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi
01 Şubat 2020 19:10
BDDK izin verdi, yeni bir banka faaliyete geçiyor
01 Şubat 2020 16:58		 Osmanlı arşivine 1.600'den fazla defter kazandırıldı
01 Şubat 2020 16:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:40 - Suriye sınırına tank sevkiyatı23:33 - Bıraktığı sigaranın parasıyla umreye gidecek23:28 - Otomobilin çarptığı psikolojik danışman hayatını kaybetti23:23 - Silahlı mini İHA güvenlik güçlerine teslim edildi23:18 - Son 15 günde rezervasyonların yüzde 60'ı iptal edildi23:13 - Depremin vurduğu Elazığ'da 2 bin polis 7/24 görevde23:08 - Türkiye organ naklinde dünyada ikinci sırada23:03 - Müdür Yardımcısı, bin TL'ye 3D yazıcı üretti22:57 - Vatandaşlar mahalle bekçilerinden ne kadar memnun?22:51 - 14 yıldır tanı konulamayan genci bir haftada iyileştirdiler
22:46 - Bakan Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı22:40 - Rusya, vatandaşları için Türkiye'den yardım istedi22:34 - Evliliğin maliyeti 80 bin TL22:28 - Engelli park yerlerini işgal eden sürücülere ceza yağdı22:22 - Mercedes'ten radikal karar! O aracı artık üretmeyecek22:16 - ABD'de Türk dizisi tutkunları Türkçe dersleri alıyor22:11 - Tahliye edilenler için 14 günlük karantina süreci başlıyor22:06 - İstanbul'da trafik kazası! ikisi polis dört kişi yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
+18'lik hesabı takip eden ÖSYM'den açıklama
Ahmet Kaya'nın filminin gösterimi durduruldu
Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir dönem başladı
Çarşı ve mahalle bekçileri ne kadar maaş alıyor?
Çin'den gelen hastaların kalacağı hastane belli oldu
Teknokrat bakanların neredeyse tamamı değişecek
Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı
Araştırma görevlisi sınavını, dekanın kızı mı kazandı?
Sahte diplomayla DSİ'ye atanmıştı, hakkında soruşturma açıldı
MEB Teftişin görevine son verdiği öğretmen davayı kazandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
steven n'zonzi 2
Madem yanlıştı kızılay kabul etmeseydi 3
e-arşiv sistemi 2
Film önermek 2
Laktozsuz süt 3
toprak kokusu 3
nasılsın 2
İster istemez 2
karadeniz şarkıları 1
Türkü 3
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam