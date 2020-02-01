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Son 15 günde rezervasyonların yüzde 60'ı iptal edildi

Dünyayı tehdit eden koronavirüs sebebiyle rezervasyon iptalleri son 15 gün için yüzde 60 seviyelerine çıktı. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Koronavirüsün Türkiye'yi son 15 gün içerisinde turistlik anlamda yüzde 60 olumsuz etkiledi. Özellikle İstanbul ve Nevşehir'de büyük kayıplar yaşıyoruz" dedi.
 01 Şubat 2020 23:18
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Son 15 günde rezervasyonların yüzde 60'ı iptal edildi

Dünyayı tehdit eden koronavirüs sebebiyle rezervasyon iptalleri son 15 gün için yüzde 60 seviyelerine çıktı. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Koronavirüsün Türkiye'yi son 15 gün içerisinde turistlik anlamda yüzde 60 olumsuz etkiledi. Özellikle İstanbul ve Nevşehir'de büyük kayıplar yaşıyoruz" dedi.

Çin'in Wuhan şehrinde yaşanan koronavirüs gün geçtikçe etkisini arttırıyor. Gelen son bilgilere göre 259 insanın hayatını kaybettiği ve yaklaşık 9 bin 810 kişinin etkilendiği virüs salgını turizmde olumsuz etkileri de ardında getirdi. Bu durumdan Türkiye turizm sektörü de etkileniyor.

Çin'de hastalık sebebiyle bir çok bölge karantina altına alındı. Bu nedenle son 15 gün içinde özellikle İstanbul ve Nevşehir'de ki otellerde rezervasyonların yüzde 60'ı iptal edildi.

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı (TUROB) Müberra Eresin, "1 yıl içerisinde Çin'den yurt dışına 200 milyon turist seyahat ediyor. Bunun 450 bin tanesini Türkiye olarak biz ağarlıyoruz. Turistlerin 450 binin 350 bini de İstanbul ve Kapadokya ya geliyor. Koronavirüsün Türkiye'yi son 15 gün içerisinde turistlik anlamda yüzde 60 olumsuz etkiledi. Özellikle İstanbul ve Nevşehir'de büyük kayıplar yaşıyoruz. Umarım bir an önce tedavi şekli yöntemi bulunur ve Çinli turistleri tekrar ülkemizde ağırlamaya devam ederiz" dedi.

"Özellikle son 15 günde yüzde 60 varan iptaller var"

Bir yıl içerisinde Çin'den yurt dışına 200 milyon turist seyahat ettiğini belirten Müberra Eresin, "Bu turistlerin 450 bin tanesini Türkiye olarak biz ağarlıyoruz. 450 binin 350 bini de İstanbul ve Kapadokya'ya geliyor. Maalesef turistik anlamda kaybımız çok büyük. Özellikle koronavirüsün ortaya çıkış dönemi Çin'in yılbaşına denk geldi ve Çinli turistlerin en çok seyahat ettiği dönemde olduğu için şuanda ben size söyleye bilirim ki 15 günlük süreç içerisinde tabi ki yüzde 60'a varan kayıplarımız söz konusu oldu. Çin hükümetinin aldığı kararı destekliyoruz. Dünya sağlığı için çok önemli bir karar. Çin'den dışarı çıkışları bir süreliğine durdurdular bir ay kadar uçuş yasağı geldi. Bugünde Türk Hava Yolları Çin'deki birçok destinasyondan gelen uçaklarını iptal etti. Fransa ve İngiltere'de böyle önlemler alınmaya çalışılıyor ne olursa olsun önümüzdeki minimum beş altı ay Çinli trafiğinin çok az olacağını görüyoruz. Turistik anlamda büyük kayıp olacaktır. Şöyle pozitif bir durum var ortada yılda 200 milyon turist gönderen Çin'den sadece 450 binini alıyoruz. Dolayısıyla Türkiye koronavirüsle alakalı en az risk taşıyan ülkelerden birisi. Gerekli tedbirler Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı tarafından da alınmış durumda oradan yana herhangi bir korkumuz yok. Umarım bir an önce tedavi şekli yöntemi bulunur ve Çinli turistleri tekrar ülkemizde ağırlamaya devam ederiz" şeklinde konuştu.

"Turistik anlamda İstanbul ve Nevşehir'de büyük kaybımız var"

Koronavirüsün turizmi olumsuz yönde etkilediğini ve özellikle İstanbul ve Nevşehir'deki rezervasyonların iptal olduğunu vurgulayan, Eresin, "Ülkeden çıkışlar yasaklandığı için mücbir sebep konumuna geliyor. Dolayısıyla iptal olan rezervasyonların hepsi iadesi hava yolu şirketi tarafından ve konaklama tesisleri tarafından yapılmak durumunda. Kazancımız gibi görünen meblağı iade etmek zorunda kalıyoruz. Özellikle konaklama tesisleri bu konuda daha da zorlanacak. İstanbul ve Nevşehir bu şehirlerin başında geliyor. 450 bin turist rakamı hiç de azımsanır bir rakam değil. Biz tabi ki bu rakamları beğenmiyoruz daha yukarılara çıkmalı daha çok turist gelmeli diyoruz ama 450 binin nereden bakarsanız bakın yüzde 70'i kaybolacak gibi düşünmek lazım o kayıp kısmı başka bir destinasyonla doldura bilmek lazım. Yeni pazarlar açmaya çalışıyoruz çünkü Çin uzunca bir süre seyahat edemeyecek. Kültür ve Turizm Bakanlığında bir takım çalışmalar yürütülüyor. Bizim beklentimiz özellikle Avrupa'dan Çine giden turistler ya da o tarafa uçan turistler daha çok Avrupa içinde kalmaya çalışacaktır. Biz zamanında gerekli atakları yaparsak o Avrupalı turistten bir kısmını Türkiye'ye getirebiliriz diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kongre ve kruvaziyer turizminin hareketlenmesi lazım"

Turizmde geçen seneye bakarak bu sene beklentinin biraz altında bir artış gerçekleştiğini belirten, Eresin, "Bu artışlar ama önümüzdeki yıl muhtemelen 2019 rakamlarının minimum yüzde 4-5 üstünde kapatılacaktır. Asıl olan kongre turizmi ve kruvaziyer turizmi daha hareketlenmesi lazım oda fiyatlarının yüksele bilmesi için daha çok şehirde para harcayacak misafirleri ağarlar hale gelmemiz lazım. Sonuca bakacak olursak dünyanın bu gidişiyle 2012 rakamlarımızı 2021 de yakalaya bilmemiz pek mümkün görünmüyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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