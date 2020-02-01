Silahlı mini İHA güvenlik güçlerine teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Silahlı Mini/Mikro İHA Projesi kapsamında geliştirilen SONGAR silahlı drone sistemlerinin güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı.
|01 Şubat 2020 23:23
|Yazdır
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Silahlı Mini/Mikro İHA Projesi kapsamında geliştirilen SONGAR silahlı drone sistemlerinin güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Silahlı Mini/Mikro İHA Projemiz kapsamında geliştirilen SONGAR silahlı drone sistemlerinin güvenlik güçlerimize teslim edildiğini belirterek özelliklerini şöyle sıraladı:
"5,56 kalibreli makinalı tüfek, 200 mermi taşıma kapasitesi, Gece ve gündüz operasyon desteği, 0-10 km operasyonel menzil, Üretici: Asis A.Ş."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'nin ilk uçak gemisinde sona doğru
01 Şubat 2020 21:50
|'Tank palet ihalesi son derece şeffaf ve açık gerçekleştirildi'
31 Ocak 2020 19:59
|Bir internet sitesi yüzünden, binlerce kullanıcının Instagram şifresi açığa çıktı
31 Ocak 2020 14:12
|İşte telefonlara gelecek yeni emoji'ler
31 Ocak 2020 10:15
|Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı çekildi
30 Ocak 2020 13:17
|Elon Musk, uzaya 60 uydu birden gönderdi
30 Ocak 2020 09:29
|Çocuklar dijital cihazlarla ne zaman tanıştırılmalı?
29 Ocak 2020 22:06
|Telefon ve profesyonel makinelerde megapiksel karmaşası
29 Ocak 2020 22:01
|ASPİLSAN, HAVELSAN'ın 'Bulut Bilişim Sistemi'ne geçti
29 Ocak 2020 21:23
|Üs bölgeleri Sarp kulesiyle korunacak
29 Ocak 2020 14:09