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Bıraktığı sigaranın parasıyla umreye gidecek

Manisa'da 48 yıldır içtiği sigarayı 2018 yılında bırakan 67 yaşındaki Fazıl Alay, sigarayı harcadığı parayı biriktirerek, hayalini kurduğu umre ziyaretini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
 01 Şubat 2020 23:33
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Bıraktığı sigaranın parasıyla umreye gidecek

Manisa'da 48 yıldır içtiği sigarayı 2018 yılında bırakan 67 yaşındaki Fazıl Alay, sigarayı harcadığı parayı biriktirerek, hayalini kurduğu umre ziyaretini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Manisa'da yaşayan Fazıl Alay, 48 yıldır içtiği sigarayı 2018 yılında bırakma kararı aldı. Sigaraya harcadığı parayı kenara atarak biriktiren Alay, sürekli hayalini kurduğu umre ziyaretini yapmak için 6 bin lira topladı.

Sigaraya 19 yaşında başladığı anlatan Fazıl Alay, "Günde ortalama 1 paket sigara içiyordum. Sürekli hayalini kurduğum bir umre ziyareti vardı. Oraya da sigara kokusuyla gitmek istemiyordum. Bu yüzden sigarayı bırakma kararı aldım. Bıraktıktan sonra sigarayı harcadığım parayı kenara atmaya başladım. Aylık ortalama köşeye 400-500 lira para atıyordum. 1 senede 6 bin lira topladım. İnşallah 19 Şubat'ta 20 günlük umreye gidiyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Benim gibi sigaradan kurtulsunlar. Sağlık her şeyden önce geliyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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