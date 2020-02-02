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TSK'da 'mobbing' soruşturması

TSK içerisinde görev yapan FETÖ mensupları tek tek deşifre edilirken, örgüt mensuplarının kendilerinden olmayan askerlere yaptıkları işkenceler yanlarına kar kalmayacak. Şüpheli listesinde 250 kişi var
 02 Şubat 2020 07:30
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TSK'da 'mobbing' soruşturması

Başarısız darbe girişiminin ardından TSK'da görev yapan askerlerin, komutanlarının kendilerine 'mobbing' yaptıklarına dair ihbarları üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından TSK içerisinde görev yapan FETÖ mensupları tek tek deşifre edilirken, örgüt mensuplarının kendilerinden olmayan askerlere yaptıkları işkenceler de ortaya çıkarılmıştı. TSK içerisinde bulunan herkesi fişleyen FETÖ'cülerin, kendinden olmayan örgüt elemanlarını tasfiye etmek için birçok usulsüzlük yaptığı belirlenmişti. Özellikle sosyal medya ve asılsız ihbar mektuplarıyla haklarında, idari ve adli soruşturma başlatılan askerlerin terfileri de FETÖ tarafından engellendi ya da emekliliğe zorlandılar.

İHBAR MEKTUBU YAĞDI

Bununla beraber, FETÖ ile gündeme gelen TSK'daki 'mobbing' iddiaları da patlak verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ordudan ihraç edilen ya da görevde olan askerlerin, komutanlarının kendilerine yönelik baskı uyguladığı ve çeşitli eziyetler yaptıklarına dair yüzlerce ihbar yağdığı öğrenildi. Bunun üzerine Başsavcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

İhbarları tek tek inceleyen Başsavcılık, görevde olan isimlerin yanı sıra, 15 Temmuz darbe girişiminden tutuklu FETÖ'cülerin de aralarında bulunduğu 250'ye yakın şüpheli listesi belirledi. Soruşturmada, haklarında daha önce örgüt üyeliğinden dava açılan bazı FETÖ'cü cuntacıların dosyalarının ayrıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsa- mında bugüne kadar mağdurların ifadeleri alınırken, şüphelilerin bağlantıları da araştırılıyor.

ODAYA KİLİTLEMİŞ

Dosyaya, Ankara Başsavcılığına yapılan ihbar mektupları eklendi. Bir askerin ihbarında "Komutanım bana eziyet etmek için yaz aylarında, küçük ve kapalı bir odaya kilitledi. Saatlerce odada aç ve susuz kaldım. Şikayetçiyim" ifadeleri dikkat çekti.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
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