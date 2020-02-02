Helal et için helal yem

Buna göre, yem üretiminde kullanılan hayvansal kaynaklı proteinlerin elde edildiği rendelik ürünlere gözetim gelecek. Helal sertifikasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, hayvansal proteinlerin elde edildiği et, kan ve kemik unu gibi ürünlerin helal kesim hayvanlarından elde edilmesi şartı aranacak. Böylece, yemde Irak, Suriye, İran ve Suudi Arabistan'a yapılacak ihracatın artırılması hedefleniyor.

HEDEF DÜNYADA 5'İNCİ OLMAK

Diğer yandan, Türkiye'de karma yem sanayii, son 20 yılda yıllık ortalama yüzde 8 büyüdü. Türkiye, 25 milyon ton karma yem üretimiyle dünyada, Çin, ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Meksika'nın ardından 7'inci, Avrupa'da ise birinci sırada. Türkiye'yi Almanya, İspanya ve Fransa takip ediyor. Türkiye kısa vadede dünyada 5'nci sıraya gelmeyi hedefliyor.

Türkiye'deki karma yem üretiminin büyük kısmı, nüfusun fazla ve endüstrinin gelişmiş olduğu bölgelerde yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Ege'de yaklaşık 7 milyon ton, Marmara'da 6 milyon ton, İç Anadolu'da ise 5 milyon ton üretim yapıldı. Bu üç bölgede Türkiye'deki toplam karma yem üretiminin yüzde 72'si gerçekleştirildi. Bu bölgeleri ise sırasıyla Karadeniz, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri takip etti.

İHRACAT 350 BİN TONA ULAŞTI

Karma yem sanayisinin cirosu 48 milyar liraya ulaşırken, ihracat ise 350 bin ton karşılığı olan 1 milyar liraya yaklaştı. Türkiye, karma yem ihracatını 60'a yakın ülkeye gerçekleştirirken, yüzde 73'lük kısmı Irak ve Suriye'ye yapılıyor. İhracat pazar payı sıralamasında daha sonra yüzde 5,1 ile ABD, yüzde 2,9 ile KKTC ve yüzde 2,8 ile Azerbaycan geliyor.

Sefa Bilgitekin