Gizli tehdide yerli kalkan
|02 Şubat 2020 08:10
|Yazdır
Türk mühendisleri, savunma sanayi alanında kilit sistemler geliştirmeye devam ediyor. HAVELSAN tarafından üretilen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Bilgi Sistemi (KBRN-BS), zehirli gaz, kimyasal sızıntılar, biyolojik maddeler, kirli fabrika atıkları, nükleer atıklar ve kitle imha silahı tehditlerinin nerede olduğu, ne yöne yayıldığı ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini tespit edebiliyor. Sistem, aynı zamanda deprem gibi doğal afetlerde ortaya çıkan beklenmedik tehlikelere karşı da kullanılabiliyor.
TEHDİT HARİTASI ÇIKARIYOR
KBRN-BS yazılımına yer ve zaman verileri girildiğinde tehlikenin haritası çıkarabiliyor, risk altındaki bölgelerin nüfus verileri ile kişilerin olaydan nasıl etkileneceği değerlendirilebiliyor. Kızılay ve AFAD gibi kurumların ülke çapında tehditleri görebileceği ve analiz edebileceği veriyi sağlayan yazlım, Türk mühendisler tarafından milli imkanlarla geliştirildi. Havadaki kötü koku, zehirli gaz gibi tehditlerin durumunu saptayabilen sistem, rüzgarın yönü, tehlikenin yayılma hızı gibi hesaplamaları yaparak zararın en az seviyeye düşürülmesine katkı sağlıyor.
RİSK TESPİT VE TEDBİRİNE KATKI
Bir tehdidin rüzgar aracılığıyla Türk askeri birliğine doğru sürüklemesi gibi bir durumda, birliğin oradan nasıl uzaklaştırılacağı, gazın nasıl yayıldığı, kaynağının ne olduğu, açık mı kapalı mı havada yayıldığı, ne kadar sürede ulaşacağı gibi durumlarda veriler aracılığıyla üst seviye koordinasyon sağlıyor. KBRN-BS, tehdit içeren bir olayın öncesinde hazırlık, müdahale ve olay sonrası arındırma ile iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik tüm süreçleri kapsıyor.
SELÇUK BÖKE
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yerli otomobil hem elektrikli hem hidrojenli olsun
02 Şubat 2020 08:21
|İlk uçak gemimiz denizde
02 Şubat 2020 07:45
|Silahlı mini İHA güvenlik güçlerine teslim edildi
01 Şubat 2020 23:23
|Türkiye'nin ilk uçak gemisinde sona doğru
01 Şubat 2020 21:50
|'Tank palet ihalesi son derece şeffaf ve açık gerçekleştirildi'
31 Ocak 2020 19:59
|Bir internet sitesi yüzünden, binlerce kullanıcının Instagram şifresi açığa çıktı
31 Ocak 2020 14:12
|İşte telefonlara gelecek yeni emoji'ler
31 Ocak 2020 10:15
|Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı çekildi
30 Ocak 2020 13:17
|Elon Musk, uzaya 60 uydu birden gönderdi
30 Ocak 2020 09:29
|Çocuklar dijital cihazlarla ne zaman tanıştırılmalı?
29 Ocak 2020 22:06