Bu artık zam değil

Avrasya Tüneli yine geçiş ücretiyle gündem oldu. Aralık 2016'da açılan tünelin tek gidiş ücreti 15 lira olarak belirlenmişti. En son otomobiller için 23,30 lira olarak belirlenen ücret, dün itibarıyla 36,40 liraya çıktı. Yerel seçimden önce 'yanlışlıkla yapıldı' denilerek geri çekilen zammın neredeyse 2 katı sandıktan 10 ay sonra geldi. 4 dolar olarak belirlenen geçiş ücreti de yapılan zam oranına ve TL karşılığına göre 5.60 dolara çıktı.

İstanbul'un Avrupa ve Asya yakasını denizin altından ilk kez birleştiren Avrasya Tüneli, geçiş ücretleriyle yine gündem oldu. Aralık 2016'da açılan tünel ilk başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle tek yönden en az 15 lira ücret alıyordu. 2017 yılıyla birlikte bu fiyat 16,6 liraya, devamında ise önce 19,20 liraya en son 23,30 liraya ulaştı. 2020 fiyat tarifesi ise 36,40 lira olarak belirlendi.

GEÇEN YIL 'SEHVEN' ZAM YAPILMIŞTI

Yerel seçimler öncesinde tünel geçişlerine zam yapılmadı. Daha doğrusu, ocak ayında tünelin geçiş ücretlerine yüzde 37,5 zam yapıldığı Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde duyurulmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı zammın 'sehven' yapıldığını belirtmişti. O dönem ulaştırma bakanlığının yazılı açıklaması ise şöyle olmuştu: "2018 yılında otomobiller için 23,30 TL ve minibüsler için 34,90 TL olarak alınan geçiş ücretleri, aynen devam etmektedir. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan yeni ücret tablosu siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır." Böylece ertelenen artış fazlasıyla gerçekleşmiş oldu. Yerel seçim öncesinde yanlışlıkla yapılan zam, sandıktan 10 ay sonra daha yüksek oranlarla uygulamaya kondu.

AÇILDIĞINDAN BU YANA YÜZDE 142 ZAM YAPILDI

Öte yandan yapıldığı yıl tünelle ilgili verilen bilgilere göre, geçiş ücretinin otomobiller 4 dolar+KDV, minibüsler ve otobüsler için ücret 6 dolar+KDV olduğu belirtilmişti. Dün itibarıyla Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 olarak belirlendi. Yani tünelin geçiş ücreti açıldığı günden bu yana toplamda yüzde 142 artış gösterdi.

VATANDAŞA KUR YÜKÜ BİNDİRİLDİ

Tünele yapılan zamma yönelik tepkilerin bir başka ayağını dolarla sözleşme oluşturdu. Vatandaşa 'TL'ye dönün' çağrısının yapıldığı dönemde dev proje için dolarla anlaşmaya gidilmesi soru işaretlerini artırdı. İşletmeci şirket ile 4 dolar+KDV üzerinden sözleşme yapılmasına rağmen bu rakamın son zamma 5.60 dolar+KDV şeklinde yansıtılması da dikkat çekti. Kur aynı oranda artmamasına rağmen vatandaşa bir de kur yükü bindirildi.

ALİ YILDIRIM