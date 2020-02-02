1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlk uçak gemimiz denizde

Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi TCG Anadolu dün 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin kuru havuzundan çıkarılan gemi 1 yıl sürecek testlerin ardından envantere girecek. Donanma, TCG Anadolu ile dünyanın sayılı deniz kuvvetleri arasına girecek
 02 Şubat 2020 07:45
Yazdır
İlk uçak gemimiz denizde

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki en büyük deniz platformu olacak çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun deniz testleri dün başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk milli uçak gemisi olan TCG Anadolu, inşasına devam edilen Tuzla'da Sedef Tersanesi'nin kuru havuzundan çıkarılarak denizle buluştu. Gemi, 4 Mayıs 2019'da suya indirilmişti. 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan TCG Anadolu'nun deniz testleri yaklaşık bir yılda tamamlanacak ve gemi 2021'de envantere girerek göreve başlayacak.

ÖNEMLİ BİR GÜÇ ÇARPANI

Türk donanmasını 'denizden güç aktarma kabiliyetine sahip dünyanın sayılı Deniz Kuvvetleri arasına yerleştirecek olan TCG Anadolu, 16 adet uçak ve asgari 32 helikopter taşıyabiliyor. Türkiye, TCG Anadolu'ya kavuştuğunda 1500 kişilik çıkarma gücüyle deniz aşırı görevlerde büyük bir kabiliyete erişecek. İlk etapta havuzlu çıkarma gemisi olarak tasarlanan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hedefimiz 2023'te uçak gemisi olmalı" direktifi üzerine 2016 yılındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla uçak gemisine dönüştürülen TCG Anadolu envantere girdiğinde TSK'nın uzak coğrafyalara yönelik harekat kabiliyeti katlanacak.

SUDA SEYYAR HAVA ÜSSÜ

TCG Anadolu ile birlikte Deniz Kuvvetleri, binlerce kilometre uzaktaki çeşitli noktalarda istediği ölçüde varlık gösterebilecek. Adeta seyyar bir hava üssü olan TCG Anadolu sayesinde hedef bölgedeki faaliyetler taarruz uçakları ve diğer hava vasıtalarıyla desteklenebilecek; hiçbir şart, kısıtlama veya koşula tabi olmaksızın milli veya uluslararası harekatlar dünyanın pek çok noktasına yönelik yürütülebilecek. Gemide komuta kontrol fonksiyonları en az karada konuşlu sistemler kadar etkinlikle yerine getirilebilecek. Gemi, modern keşif gözetleme sistemleri ve son teknoloji ürünü savunma sistemleriyle mücehhez olacak.

SIRA UÇAK TEDARİKİNDE

Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi testler için denize açılırken şimdi sıra, geminin üzerine konuşlanacak uçakların seçimi ve tedarikine geldi. Türkiye, TCG Anadolu üzerine F-35B uçakları yerleştirmeyi planlıyordu. Rusya'dan S-400 alınması sonrası Amerika'nın uyguladığı yaptırımlarla birlikte farklı seçenekler de gündeme alındı. Halen kısa mesafe kalkış dikey iniş (STOVL) özelliğine sahip diğer uçaklar üzerinde çalışılıyor. F-35B'ye alternatif olarak ABD-İngiliz ortaklığı ürünü AV-8B Harrier, Rus Su-33 ve MİG-29K, Çinli J-15, Fransız Rafale-M, yine ABD-İngiliz yapımı T-45 Goshawk ile ABD'li F/A-18 Hornet ile Super Hornet gibi uçak modelleri bulunuyor.

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yerli otomobil hem elektrikli hem hidrojenli olsun
02 Şubat 2020 08:21		 Gizli tehdide yerli kalkan
02 Şubat 2020 08:10
Silahlı mini İHA güvenlik güçlerine teslim edildi
01 Şubat 2020 23:23		 Türkiye'nin ilk uçak gemisinde sona doğru
01 Şubat 2020 21:50
'Tank palet ihalesi son derece şeffaf ve açık gerçekleştirildi'
31 Ocak 2020 19:59		 Bir internet sitesi yüzünden, binlerce kullanıcının Instagram şifresi açığa çıktı
31 Ocak 2020 14:12
İşte telefonlara gelecek yeni emoji'ler
31 Ocak 2020 10:15		 Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı çekildi
30 Ocak 2020 13:17
Elon Musk, uzaya 60 uydu birden gönderdi
30 Ocak 2020 09:29		 Çocuklar dijital cihazlarla ne zaman tanıştırılmalı?
29 Ocak 2020 22:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamudaki 'yönetim kurulu' saltanatı katlanarak devam ediyor?
TSK'da 'mobbing' soruşturması
Manisa'da korkutan depremler
'En şanslı müdür bu. Bu kadar kadınla çalışıyor'
Bu artık zam değil
Meteoroloji açıkladı... Sıcaklıklar artacak
Özel üniversitelerin yolu açılıyor
2 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
İlk uçak gemimiz denizde
Çin dışında koronavirüsten ilk ölüm
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
e-arşiv sistemi 2
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 11
İster istemez 2
31.01.2020 kızılyıldız vs anadolu efes maçı 2
2020'nin ne kadar pis bir sene olması 4
Bütün kötülüklerin anası 2
kaçak çay 1
Mutlu etmeden mutluluğu hak etmediğine inanan insanlar 3
İşine gelirse 1
trabzonspor'un 450k ya 3 oyuncu birden transfer etmesi 3
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam