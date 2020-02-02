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Çin dışında koronavirüsten ilk ölüm

Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
 02 Şubat 2020 08:06
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Çin dışında koronavirüsten ilk ölüm

Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada, geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısından şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filipinler'deki koronavirüsten ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.
Anadolu Ajansı
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