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Başkentte polisten hayat kurtaran müdahele

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, önün kestiği otobüsün şoförüne silah çekerek ateş etmeye çalışan otomobil sürücüsünü son anda trafik polisi engelledi
 02 Şubat 2020 08:10
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Başkentte polisten hayat kurtaran müdahele

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, önün kestiği otobüsün şoförüne silah çekerek ateş etmeye çalışan otomobil sürücüsünü son anda trafik polisi engelledi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cenk Kolcu, kullandığı 06 BRU 042 plakalı otomobiliyle, Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyrederken aynı istikamette ilerleyen Mustafa Dün'ün kontrolündeki Tokat Belediyesine ait Bursa'dan Tokat'a voleybolcuları taşıyan otobüsün önünü Mamak yol ayrımında kesti.

Silahlı saldırıyı trafik polisi son anda engelledi

Otomobilden inen yolcu Muharrem Kolcu, kendilerine çarptığını iddia ettiği otobüsün şoförüne silahını doğrultarak ateş etmeye çalıştı. O sırada olay yerinde bulunan ve durumu fark eden trafik polisi, Muharrem Kolcu silahını doldururken son anda müdahale ederek şüphelinin ateş etmesini engelledi. Kısa sürede olay yerine gelen diğer trafik polisleri, Muharrem Kolcu ile Cenk Kolcu'yu etkisiz hale getirirken uzun namlulu silahlarla çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Muharrem Kolcu'nun silahını ele geçiren polisler, ikinci bir silahın olduğu iddiasına yönelik 06 BRU 042 plakalı otomobili didik didik aradı. İkinci silahı bulamayan polis ekipleri, olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında şüphelileri gözaltına alarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.
İhlas Haber Ajansı
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