1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

"Koca Yusuf Operasyonu" başarıyla tamamlandı

"Koca Yusuf Operasyonu" 32 saatlik yolculuğun ardından başarılı bir şekilde tamamlandı. Ankara'daki Etimesgut Havaalanı'na inen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağı arındırma çalışmaları başladı
 02 Şubat 2020 08:20
Yazdır

"Koca Yusuf Operasyonu" 32 saatlik yolculuğun ardından başarılı bir şekilde tamamlandı. Ankara'daki Etimesgut Havaalanı'na inen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağı arındırma çalışmaları başladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden alarak Ankara'ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara'daki Etimesgut Havaalanı'na indi. Çin'in Vuhan kentinden gelen ve Etimesgut/Ankara'ya inen uçağımızı ve malzemeleri arındırma işlemine tabi tutacak olan Hava Kuvvetlerimize ait KBRN uzmanları hazırlıklarını tamamladı. Korona virüsü salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentinde bulunan Türk ve dost ülke vatandaşlarını Ankara'ya intikali için planlanan Koca Yusuf Operasyonu başarıyla tamamladı. 31 Ocak Cuma günü Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, Moğalistan'ın Başkenti Ulanbatur'da gerçekleştirdiği yakıt ikmali sonrası dün gece Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Sabah saatlerinde tahliyesi yapılacak yolcuları Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde teslim alan uçağımız, Ulanbatur'da yeniden yakıt ikmali yaparak Ankara'ya hareket etti. Uçağımız planlandığı gibi Türk ve dost ülke vatandaşlarını Ankara'daki Etimesgut Havaalanı'na ulaştırarak 16 bin kilometrelik ve 32 saat süren Koca Yusuf Operasyonu'nu başarıyla tamamladı. Uçağımızın Etimesgut Havaalanına inmesinin ardından Hava Kuvvetlerimize ait KBRN uzmanları da uçağı arındırma işlemlerine başladı" ifadeleri yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji açıkladı... Sıcaklıklar artacak
02 Şubat 2020 08:00		 Bıraktığı sigaranın parasıyla umreye gidecek
01 Şubat 2020 23:33
14 yıldır tanı konulamayan genci bir haftada iyileştirdiler
01 Şubat 2020 22:51		 ABD'de Türk dizisi tutkunları Türkçe dersleri alıyor
01 Şubat 2020 22:16
Belediye Başkanı'ndan öğrencilere çorba servisi
01 Şubat 2020 21:21		 Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
01 Şubat 2020 21:16
Başkentteki bir kafe sahibi gelirini Elazığ'a bağışladı
01 Şubat 2020 20:26		 Dedesinin yarım asırlık 'koku'sunu Türkiye'ye satıyor
01 Şubat 2020 20:21
Marmara'da lodos etkisini kaybetti
01 Şubat 2020 17:38		 Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz polisi kurtardı
01 Şubat 2020 17:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamudaki 'yönetim kurulu' saltanatı katlanarak devam ediyor?
TSK'da 'mobbing' soruşturması
Manisa'da korkutan depremler
'En şanslı müdür bu. Bu kadar kadınla çalışıyor'
Bu artık zam değil
Özel üniversitelerin yolu açılıyor
Meteoroloji açıkladı... Sıcaklıklar artacak
2 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
İlk uçak gemimiz denizde
Çin dışında koronavirüsten ilk ölüm
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tolga ciğerci 1
Yol ve trafik payi 3
kulak ardı etmek 1
Doğup büyüdüğü şehri beğenmeme sorunsalı. 2
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 11
rafet efendi 2
Ruminasyon 2
Alıcı mesaj kabul etmiyor mesajı 4
Metinalkan 4
Mutlu etmeden mutluluğu hak etmediğine inanan insanlar 3
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam