KHK'lılar için emsal karar... Göreve iade edilene maddi kaybı verilsin

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir lisede görev yaparken 672 Sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilen A.U., OHAL Komisyonu'nun kararıyla görevine iade edildi. A.U., göreve iade edildikten sonra avukatı Nedim Değirmenci ile birlikte ihraç edildiği süreçten itibaren hak kayıplarını isteyerek mahkemeye başvurdu. Manisa 1'nci İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan savunma istedi ancak bakanlık mahkemeye savunma vermedi. Yerel mahkeme, A.U.'nun yaklaşık 3 yıl yoksun kaldığı maddi haklarının verilmesine karar verdi. Davanın avukatı Nedim Değirmenci ise bu kararın emsal niteliği taşıdığını söyleyerek diğer illerden verilen birçok karardan farklı olduğunu ifade etti.

MAHKEME, PARASAL HAKLARIN ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

Mahkeme, Anayasa'nın 125'nci maddesini işaret ederek "İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür" hükmünü hatırlattı. Gazete Duvar'ın haberine göre mahkeme, davalı idare olan Manisa İl Müdürlüğü'nün vermediği haklara ilişkin ihraç edilen ve sonradan göreve iade edilen öğretmen için "Fiilen çalışma olanağına sahip olmadığı gibi belirtilen işlemler dava konusu işlemler olmasa idi fiilen çalışma şartını yerine getireceği tartışmasızdır" dedi.

Mahkeme A.U.'nun mali haklarının ödenmesi gerektiğine ilişkin kararını şöyle açıkladı: "Ek ders ücreti, nöbet ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tamamının kesinti yapılmaksızın ödenmesi gerektiği açık." Ayrıca mahkeme parasal hakların faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğini kararlaştırdı.

BİRÇOK İLDEKİ MAHKEMELERDEN FARKLI KARAR VERİLDİ

Resmi Gazete'de 18 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin iade hükümlerinin yer aldığı 2'nci maddede şu ifadelere yer veriliyor: "Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz." Öte yandan mahkemenin KHK'daki bu maddeye rağmen böyle bir karar vermesi dikkat çekti.

Ancak Eğitim Sen avukatı Nedim Değirmenci, Resmi Gazete'deki bu hükmün manevi tazminata ilişkin olduğunu söylüyor. Değirmenci bu kararın göreve iade edilenlerin mali haklarıyla ilgili emsal niteliği taşıdığını söyleyerek bu kararın daha önce birçok ildeki mahkemelerde verilen karardan farklı olduğunu belirtiyor.

AYM BAŞKANI ARSLAN AİHM'DE

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, AİHM'in yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Strasbourg'da bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüştü. Avrupa Konseyi Sözcüsü Daniel Holtgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi ve diğer yargı organları temsilcileriyle yapılan düzenli istişarelerin önemli olduğu söyledi. Görüşmede, Türkiye'de AİHM kararlarına uyulması, KHK ve kayyum atamaları konusunun gündeme geldiği tahmin ediliyor. KHK ile işinden atılanların yaptığı başvuruları inceleyen OHAL Komisyonu ile AB Konseyi arasında geçen yıl istişare başlatılmasına karar verilmişti.