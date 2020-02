İstanbul Havalimanı Arap turistlerin alışveriş merkezi oldu

İstanbul Havalimanı günübirlik gelen Arap turistlerin alışveriş merkezi haline geldi. Havalimanındaki Duty Free mağazaları yoğun ilgi görürken, dünyaca ünlü 27 marka mağaza alabilmek için sıra bekliyor.

İstanbul Havalimanı Arap turistlerin alışveriş merkezi haline geldi. Arap turistler alışveriş yapmak için günübirlik İstanbul Havalimanı'na gelip, Duty Free mağazalarına yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü 27 marka mağaza alabilmek için sıra bekliyor. UNIFREE İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher, "Şu an bizim toplam alanlarımızın hepsi kiralandı. 27 tane firma sırada bekliyor. Bu firmalar dünya çapında çok bilinen çok ünlü firmalar mağaza alabilmek için sıra bekliyor" dedi.

"2019 rakamları bütçe planlamalarımızın üzerinde bitti"

İstanbul Havalimanı'nda 2019 değerlendirmesini yapan İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher, "2019 bizim için güzel bir seneydi. İlk defa İstanbul Havalimanı'nda yeni bir operasyona başladık. Rakamlar bütçe planlamalarımızın üzerinde bitti. Özellikle ilk 5-6 ay geçtikten sonra Ekim, Kasım ve Aralık aylarında bir önceki yıla göre Yüzde 70'lere varan yüksel olan haftalar vardı. Bu da bizi önümüzdeki seneler için çok heyecanlandırdı. Genel ortalamada ise önceki senelere kıyasladığımızda yüzde 40'a varan bir artışımız oldu" diye konuştu.

"Bu ilgi bizleri fazlasıyla memnun ediyor"

2020 hedeflerine ilişkin bilgileri de paylaşan Şenher, "2020 yılında artık operasyonumuzun yüzde 97'si tamamen hazır bir şekilde alt işletmecilerimizle beraber satışlarını sürdürüyor. Burada 2020 hedefimiz 900 milyon euroyu biraz daha geçmek. Dünyada Duty Free'de sıralamanın içine girmiş olacağız. Bu da bizi heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor. Aynı zamanda hem mağazalarımızda bulunan uluslararası mağazalar, hem de alt kiracılarımız ciddi anlamda havalimanımıza ilgi gösteriyor. Bu ilgi bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Çünkü dünya lansmanında parfümler, çikolatalar, kozmetik malzemeleri genelde hep İstanbul Havalimanına geliyor 'ilk size tanıtalım' veya 'size de Londra'yla beraber tanıtalım' ya da 'İstanbul-Fransa beraber olsun' gibi bu şekilde firmalardan ilgi geliyor" dedi.

"Dünyada ilk defa lansmanı yapılan çeşitler mağazalarımızda bulunuyor"

"Dünyada ilk defa lansmanı yapılan çeşitler mağazalarımızda bulunuyor" diyen Şenher, "Öncelikle lokum baklava ve diğer ürünler gibi yerli gıda ürünlerine kendi mağazalarımızda çok önem verdiğimiz için satışı bir önceki yola göre yüzde 60'larda artış gösterdi. Burada günde üç tona yakın yerli gıda sayılıyor. Ortalamamız 2,5-3 ton. Yerli firmalarla ilgili olarak iç piyasada bulunan ürünler de bulunuyor, sadece bize özel üretim yapan yerler de var. Uluslararası markalara geldiğimiz zaman parfüm-kozmetik, çikolata, gıda ürünleri burada dünyada bulunmayan çeşitler de, dünyada ilk defa lansmanı yapılan çeşitler de mağazalarımızda bulunuyor. Özellikle çeşitlilik konusunda çok iddialıyız" şeklinde konuştu.

"Arap turistler alışveriş yapmak için günübirlik geliyor"

İstanbul Havalimanı'nda birçok ünlü markanın bulunmasının Orta Doğu ülkelerinde yaşayan vatandaşların ilgisini çektiğini söyleyen Şenher, "Özellikle Orta Doğu'dan günübirlik sadece alışveriş için gelen müşterilerimiz bulunuyor. Mağazalarımızda artık bütün dünyadan uluslararası markalar bulunmakta. Aynı zamanda yerli markalarımız da bulunuyor. Bakıyoruz bir yolcu sabah 10.30 gibi Orta Doğu'dan gelmiş ve akşamüzeri 17.00 uçağıyla kendi ülkesine geri dönüş yapmış. Burada baktığımız zaman lüks markalardan alışveriş yapıyor. Aynı zamanda daha uygun fiyatlı olan yerli markalardan da alışveriş yapıyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Çünkü bizim satışlarımızın yaklaşık yüzde 85'i gidiş katındadır. Gidiş karındaki bu yolcuların da yüzde 65'i transit yolcular. Transit yolcular ülkemize ciddi bir döviz girdisi sağlıyor" dedi.

"Dünyaca ünlü markalar yer almak için sıra bekliyor"

Açıldığı günden beri İstanbul Havalimanı'na ünlü markaların ilgisinin olduğunu söyleyen Şenher, "İlk günden beri yabancı mağazaların ilgisi çok iyiydi. Şu an bazı markalar bekleyip açılışı görelim dediler. O nedenle birçoğu da dünya çapında ünlü firmalar ciddi anlamda girmek için yer bekliyorlar. Bu bizi gururlandırıyor. Pasaport sonrası dünyanın en büyük Duty Free alanı İstanbul Havalimanı'nda mağazalarımızdır. Yaklaşık 56 bin metrekare perakende alanı var. Şu anda bunların bir kısmı açıldı. Önümüzdeki dönemde bir kısmı daha açılacak. Fakat şu an yüzde 97'si açık vaziyette devam ediyor. Pasaport sonrası Duty Free alanı dünyanın en büyük Duty Free alanı. Şu an bizim toplam alanlarımızın hepsi kiralandı. 27 tane firma sırada bekliyor. Bu firmalar dünya çapında çok bilinen çok ünlü firmalar mağaza alabilmek için sıra bekliyor. Bunların bir kısmı yerli firma, yeni yerler almak için. İçeride olup da ikinci veya üçüncü mağazalarını isteyen firmalarımız da var. Dünya çapında uluslararası pazarda yerini almış, çok ünlü alışveriş sokaklarında büyük mağazaları olan yüz yılın üzerinde firmalar var. Burada sıra bekliyorlar yer alabilmek için. Bu da bizi çok gururlandırıyor. Yerimiz olmadığı için veremiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beklentilerimizin üzerine çıktık"

İstanbul Havalimanı açılırken bir beklentilerinin olduğunu ve kısa sürede bu beklentilerinin üzerine çıktıklarını söyleyen Şenher, "İlgi beklentilerimizin üzerinde oldu. Hem yolcularımızdan hem de ulusal ve uluslararası markalardan ciddi anlamda ilgi gördük. Bunun dışında ciro ile alakalı olarak planladığımız bütçenin biraz daha üzerine çıktık. O yüzden beklentilerimizi karşıladı. Yatırım dönemi de devam ediyor. Birkaç yıla daha ihtiyaç olmasına rağmen biz memnunuz" dedi.

"Yerli firmalara önem veriyoruz"

Alışveriş alanlarının yüzde 65'ini yerli markalara ayırdıklarını söyleyen Şenher, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alt kiralama alanımızın yüzde 65'ini yerli firmalara ayırdık. Çünkü biz birinci günde bu havalimanının ihalesini imzaladığımızda arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda biz uluslararası birkaç marka çıkartamazsak görevimizi tam yerine getirmemiş oluruz dedik. Şimdi gerçekten de ilk defa havalimanına girmiş olan bazı yerel markalar ciddi anlamda yurt dışından teklifler almaya başladı. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu, markalarımızı tanıtmada emek harcadığımızı ve başarıya ulaştığımızı görüyoruz."