1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Havalimanı Arap turistlerin alışveriş merkezi oldu

İstanbul Havalimanı günübirlik gelen Arap turistlerin alışveriş merkezi haline geldi. Havalimanındaki Duty Free mağazaları yoğun ilgi görürken, dünyaca ünlü 27 marka mağaza alabilmek için sıra bekliyor
 02 Şubat 2020 09:46
Yazdır
İstanbul Havalimanı Arap turistlerin alışveriş merkezi oldu

İstanbul Havalimanı günübirlik gelen Arap turistlerin alışveriş merkezi haline geldi. Havalimanındaki Duty Free mağazaları yoğun ilgi görürken, dünyaca ünlü 27 marka mağaza alabilmek için sıra bekliyor.

İstanbul Havalimanı Arap turistlerin alışveriş merkezi haline geldi. Arap turistler alışveriş yapmak için günübirlik İstanbul Havalimanı'na gelip, Duty Free mağazalarına yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü 27 marka mağaza alabilmek için sıra bekliyor. UNIFREE İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher, "Şu an bizim toplam alanlarımızın hepsi kiralandı. 27 tane firma sırada bekliyor. Bu firmalar dünya çapında çok bilinen çok ünlü firmalar mağaza alabilmek için sıra bekliyor" dedi.

"2019 rakamları bütçe planlamalarımızın üzerinde bitti"

İstanbul Havalimanı'nda 2019 değerlendirmesini yapan İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher, "2019 bizim için güzel bir seneydi. İlk defa İstanbul Havalimanı'nda yeni bir operasyona başladık. Rakamlar bütçe planlamalarımızın üzerinde bitti. Özellikle ilk 5-6 ay geçtikten sonra Ekim, Kasım ve Aralık aylarında bir önceki yıla göre Yüzde 70'lere varan yüksel olan haftalar vardı. Bu da bizi önümüzdeki seneler için çok heyecanlandırdı. Genel ortalamada ise önceki senelere kıyasladığımızda yüzde 40'a varan bir artışımız oldu" diye konuştu.

"Bu ilgi bizleri fazlasıyla memnun ediyor"

2020 hedeflerine ilişkin bilgileri de paylaşan Şenher, "2020 yılında artık operasyonumuzun yüzde 97'si tamamen hazır bir şekilde alt işletmecilerimizle beraber satışlarını sürdürüyor. Burada 2020 hedefimiz 900 milyon euroyu biraz daha geçmek. Dünyada Duty Free'de sıralamanın içine girmiş olacağız. Bu da bizi heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor. Aynı zamanda hem mağazalarımızda bulunan uluslararası mağazalar, hem de alt kiracılarımız ciddi anlamda havalimanımıza ilgi gösteriyor. Bu ilgi bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Çünkü dünya lansmanında parfümler, çikolatalar, kozmetik malzemeleri genelde hep İstanbul Havalimanına geliyor 'ilk size tanıtalım' veya 'size de Londra'yla beraber tanıtalım' ya da 'İstanbul-Fransa beraber olsun' gibi bu şekilde firmalardan ilgi geliyor" dedi.

"Dünyada ilk defa lansmanı yapılan çeşitler mağazalarımızda bulunuyor"

"Dünyada ilk defa lansmanı yapılan çeşitler mağazalarımızda bulunuyor" diyen Şenher, "Öncelikle lokum baklava ve diğer ürünler gibi yerli gıda ürünlerine kendi mağazalarımızda çok önem verdiğimiz için satışı bir önceki yola göre yüzde 60'larda artış gösterdi. Burada günde üç tona yakın yerli gıda sayılıyor. Ortalamamız 2,5-3 ton. Yerli firmalarla ilgili olarak iç piyasada bulunan ürünler de bulunuyor, sadece bize özel üretim yapan yerler de var. Uluslararası markalara geldiğimiz zaman parfüm-kozmetik, çikolata, gıda ürünleri burada dünyada bulunmayan çeşitler de, dünyada ilk defa lansmanı yapılan çeşitler de mağazalarımızda bulunuyor. Özellikle çeşitlilik konusunda çok iddialıyız" şeklinde konuştu.

"Arap turistler alışveriş yapmak için günübirlik geliyor"

İstanbul Havalimanı'nda birçok ünlü markanın bulunmasının Orta Doğu ülkelerinde yaşayan vatandaşların ilgisini çektiğini söyleyen Şenher, "Özellikle Orta Doğu'dan günübirlik sadece alışveriş için gelen müşterilerimiz bulunuyor. Mağazalarımızda artık bütün dünyadan uluslararası markalar bulunmakta. Aynı zamanda yerli markalarımız da bulunuyor. Bakıyoruz bir yolcu sabah 10.30 gibi Orta Doğu'dan gelmiş ve akşamüzeri 17.00 uçağıyla kendi ülkesine geri dönüş yapmış. Burada baktığımız zaman lüks markalardan alışveriş yapıyor. Aynı zamanda daha uygun fiyatlı olan yerli markalardan da alışveriş yapıyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Çünkü bizim satışlarımızın yaklaşık yüzde 85'i gidiş katındadır. Gidiş karındaki bu yolcuların da yüzde 65'i transit yolcular. Transit yolcular ülkemize ciddi bir döviz girdisi sağlıyor" dedi.

"Dünyaca ünlü markalar yer almak için sıra bekliyor"

Açıldığı günden beri İstanbul Havalimanı'na ünlü markaların ilgisinin olduğunu söyleyen Şenher, "İlk günden beri yabancı mağazaların ilgisi çok iyiydi. Şu an bazı markalar bekleyip açılışı görelim dediler. O nedenle birçoğu da dünya çapında ünlü firmalar ciddi anlamda girmek için yer bekliyorlar. Bu bizi gururlandırıyor. Pasaport sonrası dünyanın en büyük Duty Free alanı İstanbul Havalimanı'nda mağazalarımızdır. Yaklaşık 56 bin metrekare perakende alanı var. Şu anda bunların bir kısmı açıldı. Önümüzdeki dönemde bir kısmı daha açılacak. Fakat şu an yüzde 97'si açık vaziyette devam ediyor. Pasaport sonrası Duty Free alanı dünyanın en büyük Duty Free alanı. Şu an bizim toplam alanlarımızın hepsi kiralandı. 27 tane firma sırada bekliyor. Bu firmalar dünya çapında çok bilinen çok ünlü firmalar mağaza alabilmek için sıra bekliyor. Bunların bir kısmı yerli firma, yeni yerler almak için. İçeride olup da ikinci veya üçüncü mağazalarını isteyen firmalarımız da var. Dünya çapında uluslararası pazarda yerini almış, çok ünlü alışveriş sokaklarında büyük mağazaları olan yüz yılın üzerinde firmalar var. Burada sıra bekliyorlar yer alabilmek için. Bu da bizi çok gururlandırıyor. Yerimiz olmadığı için veremiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beklentilerimizin üzerine çıktık"

İstanbul Havalimanı açılırken bir beklentilerinin olduğunu ve kısa sürede bu beklentilerinin üzerine çıktıklarını söyleyen Şenher, "İlgi beklentilerimizin üzerinde oldu. Hem yolcularımızdan hem de ulusal ve uluslararası markalardan ciddi anlamda ilgi gördük. Bunun dışında ciro ile alakalı olarak planladığımız bütçenin biraz daha üzerine çıktık. O yüzden beklentilerimizi karşıladı. Yatırım dönemi de devam ediyor. Birkaç yıla daha ihtiyaç olmasına rağmen biz memnunuz" dedi.

"Yerli firmalara önem veriyoruz"

Alışveriş alanlarının yüzde 65'ini yerli markalara ayırdıklarını söyleyen Şenher, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alt kiralama alanımızın yüzde 65'ini yerli firmalara ayırdık. Çünkü biz birinci günde bu havalimanının ihalesini imzaladığımızda arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda biz uluslararası birkaç marka çıkartamazsak görevimizi tam yerine getirmemiş oluruz dedik. Şimdi gerçekten de ilk defa havalimanına girmiş olan bazı yerel markalar ciddi anlamda yurt dışından teklifler almaya başladı. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu, markalarımızı tanıtmada emek harcadığımızı ve başarıya ulaştığımızı görüyoruz."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de milyoner sayısı 225 bini aştı
02 Şubat 2020 10:20		 Türkiye'nin ilk bitki fabrikası
02 Şubat 2020 10:05
Helal et için helal yem
02 Şubat 2020 07:20		 Aylık geliri 15 bin, yıllık geliri 3 bin
01 Şubat 2020 08:16
Başkentgaz'dan 'bağış' açıklaması
31 Ocak 2020 17:00		 Koronavirüs sonrası Türkiye'de maske stokları tükeniyor
31 Ocak 2020 15:56
Tarım Kredi Kooperatifleri, 45 markete ulaştı
31 Ocak 2020 00:58		 McDonald's Türkiye satıldı
31 Ocak 2020 00:23
II. Abdülhamid'in kurduğu fabrikada ısı ve ses yalıtan 'Köpük seramik' üretildi
30 Ocak 2020 13:56		 HSBC, Türkiye'den çekiliyor
29 Ocak 2020 18:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:57 - PKK'nın hain planı... Hedeflerinde o bölgeler var12:53 - Eski SAS komandosu İBB'ye güvenlik müdürü oldu12:42 - ASELSAN yurda dönüş için kapı açtı12:31 - Ahmet Hakan: Athena Gökhan, şu yaptığının binde birini bile Tayyip Erdoğan'a yapsa...12:27 - Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması12:25 - CHP Kızılay için Meclis araştırması istedi12:16 - CHP'de il başkanları belirlenmeye başladı12:11 - YÖK en çok bu alanlarda denklik verdi12:07 - Fiyatı en çok düşen ve artan ürün belli oldu12:03 - Pompeo'dan dikkat çeken Uygur Türkleri çağrısı
11:58 - Okullarda ikinci yarıyıl yarın başlıyor11:47 - Elazığ Valiliği, hasarsız ve az hasarlı yapıları açıkladı11:42 - Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir11:36 - Kadın astsubaylar depremzedelerin en büyük destekçisi11:32 - Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı, serbest kaldı11:29 - Türkiye otomotiv pazarı 22 Avrupa ülkesini geçti11:26 - FETÖ'nün sözde havacı mahrem imamları özel haberleşme programı kullanmış11:23 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çin dışında koronavirüsten ilk ölüm
Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir
Bu artık zam değil
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 10 artırılacak
'En şanslı müdür bu. Bu kadar kadınla çalışıyor'
TSK'da 'mobbing' soruşturması
Özel üniversitelerin yolu açılıyor
Kamudaki 'yönetim kurulu' saltanatı katlanarak devam ediyor?
KHK'lılar için emsal karar... Göreve iade edilene maddi kaybı verilsin
Manisa'da korkutan depremler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kardan adam olur senden adam olmaz 2
Kompulsif yalan 1
31.01.2020 kızılyıldız vs anadolu efes maçı 2
İşine gelirse 1
toprak kokusu 3
yazmak 1
Türkü 2
Film önermek 3
telefonu gördüğü halde açmamak 3
bekleme hissi 3
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam