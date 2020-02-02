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Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 10 artırılacak

Motorlu Taşıtlar Vergisi içindeki "yol ve trafik katkı payı" yüzde 10 artırılarak, elde edilen gelir belediyelere aktarılacak
 02 Şubat 2020 09:53
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Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 10 artırılacak

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, yerel yönetim yasa taslağı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) yüzde 10 arttırmaya hazırlanıyor. Belediyeler yasasında değişiklik öngören yasa taslağına göre, belediye gelirlerine yeni düzenleme geliyor. Halen alınan "yol ve trafik katkı payı"nın MTV içindeki payı yüzde 10 artırılarak buradan elde edilen gelir belediyelere aktarılacak.

Teklifle büyükşehir belediyelerinin önemli gelir kaynakları arasında olan yolcu ve yük terminalleri, otoparklar ve ruhsat işlemleri ise büyükşehirden alınıp, ilçe belediyelerine veriliyor. İl belediyelerine de yeni kaynak olarak MTV içinde alınacak yüzde 10'luk yol ve trafik katkı payı geliyor.

Öte yandan Vergi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, büyükşehir belediyesinin genel bütçe gelirleri payı ise iki yolla azaltılıyor. Büyükşehir sınırları içindeki vergi tahsilatından vergi iadesi tutarları indiriliyor ve ilçelere ayrılan yüzde 30'luk pay da yüzde 20'ye çekiliyor.
Sözcü
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