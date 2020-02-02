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Bu yöntem ilk kez uygulanıyor... 16 bin TL dolandırıldı

İZMİR'in Konak ilçesinde, telefonla aradıkları Yusuf Sağlam'ı (70), kredi kartı aidatını iade etmek için bankadan aradıklarını söyleyerek, 16 bin TL dolandıran şüphelilerin, Adana'da fatura ödeme merkezi işlettiği ve Sağlam'ın kredi kartından müşterilerin faturalarını ödedikleri ortaya çıktı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürüyor
 02 Şubat 2020 10:11
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Bu yöntem ilk kez uygulanıyor... 16 bin TL dolandırıldı

Olay, 10 Ocak günü meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde tekniker olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Yusuf Sağlam'ı cep telefonundan arayan kişi, kendini bankacı olarak tanıtıp, kredi kartı aidatını iade edeceklerini söyledi ve Sağlam'dan telefonuna gönderdiği şifreleri onaylamasını istedi. Aidat borcunun yatırılacağını düşünerek, şifreleri onaylayan Sağlam, telefonu kapattıktan sonra bankaya gitti. Banka görevlileri, Sağlam'a kredi kartından 16 bin TL'lik fatura ödemesi yapıldığını söyledi. Sağlam, durumu polise bildirdi.

Polis, yapılan araştırmalar sonunda Yusuf Sağlam'ın Adana'daki fatura ödeme merkezi sahipleri tarafından dolandırdığını belirledi. Sağlam'ın kredi kartı bilgilerini kullanarak gelen müşterilerin ödemelerinin yapıldığını tespit eden polis, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmaya devam ediyor.

'NASIL OLDU BİLMİYORUM, SADECE EMEKLİ MAAŞIMLA GEÇİNİYORUM'

Yalnızca emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen Sağlam, 36 ay boyunca borç ödemek zorunda olduğunu belirterek, "16 bin TL dolandırıldım. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Başka kimsenin başına gelmesin. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Emekli maaşımla geçinmeye çalışırken, bir de dolandırıldığım parayı ödemek zorunda kalacağım. 36 ay boyunca bankaya aylık 772 TL ödemem gerekiyor. Yıllardır İzmir Emniyet Teşkilatı'na hizmet vermiş birisi olarak böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Nasıl kandım bilemiyorum" dedi.

'BU YÖNTEM İLK KEZ UYGULANIYOR'

Bu dolandırıcılık sistemiyle ilk kez karşılaştıklarının altını çizen mağdurun avukatı Abdi Yaşar, Halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yaşar, "Müvekkilimin hesap hareketlerini incelediğimizde, dolandırıcıların Adana'da bir fatura ödeme merkezi olduğunu öğrendik. Bu şahıslar, insanların faturalarını müvekkilimin hesabından ödemişler. Bunun üzerine bu merkezde fatura ödeyen biriyle irtibata geçtik. Kendisi, 'Ben faturamı gidip ödedim. Sizden nasıl kesildi bilmiyorum. Benim ilgim yok' dedi. Bu yöntem ilk kez uygulanıyor ve vatandaşlarımızın da bilgisi yok. Ayrıca bankanın da kişisel bilgileri dışarıya sızdırdığını düşünüyoruz ve banka için de suç duyurusunda bulunduk. Telefon dolandırıcılarına karşı daha fazla önlem alınması gerekiyor. Çünkü hemen her gün yeni bir yöntem ortaya çıkıyor" diye konuştu.
DHA
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