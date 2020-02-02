1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsün ardından Çin'de bir salgın daha

Çin korona virüsü salgınıyla mücadele ederken, yetkililer yeni bir kuş gribi salgınının ortaya çıktığını açıkladı
 02 Şubat 2020 10:16
Yazdır
Koronavirüsün ardından Çin'de bir salgın daha

Çin korona virüsü salgınıyla mücadele ederken, yetkililer yeni bir kuş gribi salgınının ortaya çıktığını açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ölümcül korona virüsü nedeniyle ölü sayısı artmaya devam ederken, Çinli yetkililer bu kez yeni "kuş gribi salgını" açıklaması yaptı. Salgının henüz insanlara bulaşmadığı bildirildi. Yetkililer, H5N1 virüsünün yeni bir türünün tespit edildiğini, halk arasında kuş gribi olarak bilinen salgının başka bir tehlikeli enfeksiyondan etkilendiğini belirtti. Çin Tarım Bakanlığı, Hunan eyaletinde H5N1 kuş gribi için yeni bir salgın uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Yüksek patojenik H5N1 kuş gribi salgını, Hunan eyaletine bağlı Shaoyang şehrinin Shuangqing bölgesinde bir çiftlikte meydana geldi" denildi.

Enfekte olan çiftlikte hastalığın tahmini olarak 7 bin 850 kümes hayvanına bulaştığı, yaklaşık 4 bin 500 hayvanın hastalıktan telef olduğu bildirildi.

H5N1 virüsünden dolayı son yıllarda dünya genelinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. 2009-2010'da ilk kez görülen salgın 2013-2014'te tekrarlarken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve uluslararası toplum salgını kontrol altına almak için ortak eylem planı geliştirmişti. Sağlık görevlilerine göre ilk olarak Güneydoğu Asya'daki kuş türleri arasında görülen kuş gribi, insanlara da kolayca bulaşabilen bir virüs türü. Wuhan çıkışlı korona virüsünden farklı olan kuş gribine karşı WHO aşı geliştirmişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pompeo'dan dikkat çeken Uygur Türkleri çağrısı
02 Şubat 2020 12:03		 Çin dışında koronavirüsten ilk ölüm
02 Şubat 2020 09:56
Koronovirüs nedir? Çin neler yaptı?
01 Şubat 2020 21:48		 Arap Birliği, Trump'ın planını reddetme kararı aldı
01 Şubat 2020 19:31
Dışişlerinden 'Brexit' açıklaması
31 Ocak 2020 20:19		 Koronavirüs aşısı için en erken tarih, 20 ay
31 Ocak 2020 17:30
Yeni tip koronavirüs dünyada hızla yayılıyor
31 Ocak 2020 16:33		 Rusya'dan 'kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' sözlerine yanıt
31 Ocak 2020 14:39
Rusya'daki gaz patlamasında 4 Türk yaşamını yitirdi
31 Ocak 2020 13:10		 ABD, Çin'deki diplomatlarını çekiyor
31 Ocak 2020 00:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:57 - PKK'nın hedefinde o bölgeler var12:53 - Eski SAS komandosu İBB'ye güvenlik müdürü oldu12:42 - ASELSAN yurda dönüş için kapı açtı12:31 - Ahmet Hakan: Athena Gökhan, şu yaptığının binde birini bile Tayyip Erdoğan'a yapsa...12:27 - Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması12:25 - CHP Kızılay için Meclis araştırması istedi12:16 - CHP'de il başkanları belirlenmeye başladı12:11 - YÖK en çok bu alanlarda denklik verdi12:07 - Fiyatı en çok düşen ve artan ürün belli oldu12:03 - Pompeo'dan dikkat çeken Uygur Türkleri çağrısı
11:58 - Okullarda ikinci yarıyıl yarın başlıyor11:47 - Elazığ Valiliği, hasarsız ve az hasarlı yapıları açıkladı11:42 - Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir11:36 - Kadın astsubaylar depremzedelerin en büyük destekçisi11:32 - Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı, serbest kaldı11:29 - Türkiye otomotiv pazarı 22 Avrupa ülkesini geçti11:26 - FETÖ'nün sözde havacı mahrem imamları özel haberleşme programı kullanmış11:23 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çin dışında koronavirüsten ilk ölüm
Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir
Bu artık zam değil
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 10 artırılacak
'En şanslı müdür bu. Bu kadar kadınla çalışıyor'
TSK'da 'mobbing' soruşturması
Özel üniversitelerin yolu açılıyor
Kamudaki 'yönetim kurulu' saltanatı katlanarak devam ediyor?
KHK'lılar için emsal karar... Göreve iade edilene maddi kaybı verilsin
Manisa'da korkutan depremler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaçak çay 1
başkentgaz 1
karadeniz şarkıları 1
Trigeminal nevralji 1
toprak kokusu 3
şehirlerin meczupları 1
Karakteri güzel 3
Yemekle beraber çay içmek 6
700 bin suriyeli türkiye ye ilerliyor 2
30.01.2020 alba berlin vs fenerbahce maçı 1
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam