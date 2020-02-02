1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'de milyoner sayısı 225 bini aştı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, geçen yıl 45 bin 314 kişi artarak 225 bin 440'a ulaştı
 02 Şubat 2020 10:20
Yazdır
Türkiye'de milyoner sayısı 225 bini aştı

2019 sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon 392 milyar liraya yükseldi.

Milyoner başına düşen ortalama mevduat, yaklaşık 6 milyon 173 bin lira olarak hesaplandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin ilk bitki fabrikası
02 Şubat 2020 10:05		 İstanbul Havalimanı Arap turistlerin alışveriş merkezi oldu
02 Şubat 2020 09:46
Helal et için helal yem
02 Şubat 2020 07:20		 Aylık geliri 15 bin, yıllık geliri 3 bin
01 Şubat 2020 08:16
Başkentgaz'dan 'bağış' açıklaması
31 Ocak 2020 17:00		 Koronavirüs sonrası Türkiye'de maske stokları tükeniyor
31 Ocak 2020 15:56
Tarım Kredi Kooperatifleri, 45 markete ulaştı
31 Ocak 2020 00:58		 McDonald's Türkiye satıldı
31 Ocak 2020 00:23
II. Abdülhamid'in kurduğu fabrikada ısı ve ses yalıtan 'Köpük seramik' üretildi
30 Ocak 2020 13:56		 HSBC, Türkiye'den çekiliyor
29 Ocak 2020 18:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:57 - PKK'nın hedefinde o bölgeler var12:53 - Eski SAS komandosu İBB'ye güvenlik müdürü oldu12:42 - ASELSAN yurda dönüş için kapı açtı12:31 - Ahmet Hakan: Athena Gökhan, şu yaptığının binde birini bile Tayyip Erdoğan'a yapsa...12:27 - Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması12:25 - CHP Kızılay için Meclis araştırması istedi12:16 - CHP'de il başkanları belirlenmeye başladı12:11 - YÖK en çok bu alanlarda denklik verdi12:07 - Fiyatı en çok düşen ve artan ürün belli oldu12:03 - Pompeo'dan dikkat çeken Uygur Türkleri çağrısı
11:58 - Okullarda ikinci yarıyıl yarın başlıyor11:47 - Elazığ Valiliği, hasarsız ve az hasarlı yapıları açıkladı11:42 - Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir11:36 - Kadın astsubaylar depremzedelerin en büyük destekçisi11:32 - Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı, serbest kaldı11:29 - Türkiye otomotiv pazarı 22 Avrupa ülkesini geçti11:26 - FETÖ'nün sözde havacı mahrem imamları özel haberleşme programı kullanmış11:23 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çin dışında koronavirüsten ilk ölüm
Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir
Bu artık zam değil
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 10 artırılacak
'En şanslı müdür bu. Bu kadar kadınla çalışıyor'
TSK'da 'mobbing' soruşturması
Özel üniversitelerin yolu açılıyor
Kamudaki 'yönetim kurulu' saltanatı katlanarak devam ediyor?
KHK'lılar için emsal karar... Göreve iade edilene maddi kaybı verilsin
Manisa'da korkutan depremler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendini tanıtmak 1
Kompulsif yalan 1
Türkü 2
Ruminasyon 2
Simon fallette 1
700 bin suriyeli türkiye ye ilerliyor 2
kuru soğuk 4
Alıcı mesaj kabul etmiyor mesajı 4
İşine gelirse 1
kardan adam olur senden adam olmaz 2
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam