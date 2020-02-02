Türkiye'de milyoner sayısı 225 bini aştı
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, geçen yıl 45 bin 314 kişi artarak 225 bin 440'a ulaştı
|02 Şubat 2020 10:20
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