Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu.

Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemiz deprem bölgesinde yer alıyor, daha hazırlıklı olmak için uğraşıyoruz. Afet anlarında tüm bakanlıklarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin ardından psikososyal destek grubumuz bölgeye gitti.

Bütün prim borçları 30 Nisan 2020'ye kadar Elazığ ve Malatya'da ötelendi. Deprem bölgesinde sağlık için katılım payları ve ilaç payları 30 Nisan 2020'ye kadar alınmayacak.

Bu iki bölgeye 8 milyon TL aktarıldı. Elazığ için 5 milyon TL daha kaynak aktarılacak.

Bakanlık olarak ilk günden itibaren sahadayız. Kötü haberlerde beraberlik bilinci bizi sarmalıyor.

Deprem bölgesinde işsizlik ödeneğinden faydalanacak olan vatandaşların ödemelerini gerçekleştirdik.

Sosyal yardımlar devletin şefkat eli. Sosyal dayanışmayı her zaman diri tutan bir milletiz. 2002 yılında 2 milyar lira olan sosyal yardımlar bugün 55 milyar liraya ulaşmış durumda. Dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülkeler arasındayız. 43 farklı sosyal yardım programımız var. Sosyal devlet olmanın ötesinde ultra sosyal devlet statüsündeyiz.

Asgari ücret iş verenin vereceği minimum ücret. Biz o ücretin altında çalışmasını kabul etmiyoruz. Asgari ücret sadece devlet tarafından verilmiyor. Bir komisyon tarafından kararlaştırılıyor. Burada aslında devletin görevi iş veren ve işçi arasında hakemlik yapmak. Bu müzakere süreci temel olarak iş veren ve işçi arasında geçiyor. Bakım merkezlerine kalite puanı ile teşvik gelecek.

Yarın bir genelge yayınlayacağız. 2020 yılı bakım merkezlerinde kalite yılı olacak. Bakım merkezli için belli standartlar oluşturduk. Yarın açıklanacak olan yönetmelikle birlikte hem engellilik hem yaşlılar konusunda kalite çıtasını yükselteceğiz. Gündüzlü bakım merkezli çok önemli. Engellilerimiz için erişilebilir yaşam hedefliyoruz.

Yarın açıklanacak olan yönetmelikle birlikte hem engellilik hem yaşlılar konusunda kalite çıtasını yükselteceğiz.

2020'DE EYT ÇIKACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk EYT'ye ilişkin yaptığı açıklamada "Emeklilikte yaşı tutmayanlar tabirini kabul ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor.

Bu kurulan sistemin dengesinde değişiklikler oluyor. Bu dengeyi sarsıntığında bozukluklar olmuş oluyor. 1993 yılında Süleyman Demirel hükümetinde bu yaş kriteri kaldırılıyor.

Maliyet hesapları var. Bunun prensiplerinde de sorun var. Adı yaşlılık aylığı. EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşlı olarak kabul edilen bir oran değil. Türkiye halen reformları etkisinde. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde "Yaşlılık aylığı". Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor. Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak. EYT'liler 65 yaşını beklemeyecekler.

Emeklilik aylığı süremiz diğer ülkelerden yüksek.

Temel sebep esasında EYT'den emekli edildiklerini düşündükleri zaman tekrar çalışmak istiyorlar. Emekli maaşlarının üstüne bir maaş daha eklemek... Hazine ve Maliye Bakanımızla çalışıyoruz. EYT'nin bize göstermiş olduğu şey emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız var. Uzun soluklu bir çalışma bu." diye belirtti.