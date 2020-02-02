Manisa Valiliğinden deprem açıklaması
Manisa Valiliği tarafından gece 03.23'te merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğündeki depremin herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı açıklandı
|02 Şubat 2020 10:32
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Manisa Valiliği tarafından gece 03.23'te merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğündeki depremin herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı açıklandı.
Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "02.02.2020 tarihinde saat 03.23'te merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."Manisa'da korkutan depremler
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