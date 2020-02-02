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Halı sahada kalp krizinden ölüm anı kameralara yansıdı

Muğla'da 55 yaşındaki Yüksel Uygun, halı saha karşılaşmasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Uygun'un ölüm anı saniye saniye kameralara yansıdı
 02 Şubat 2020 10:41
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Halı sahada kalp krizinden ölüm anı kameralara yansıdı

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde bir halı sahada meydana geldi. 55 yaşındaki demirci ustası Yüksel Uygun halı saha karşılaşmasında aniden yere çöktü. El hareketiyle arkadaşlarına seslenen Uygun'un yardımına halı saha görevlileri ve arkadaşları koştu. Dilinin boğazına kaçtığı ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Uygun'un arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi sonrası olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sahada gerçekleştirilen Yüksel Uygun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uygun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Uygun'un ölüm anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.


Halı sahada kalp krizinden ölüm anı kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı
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