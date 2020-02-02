Otobüste yaşlılar birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı
|02 Şubat 2020 10:51
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Olay, önceki gün Ataşehir'de Kayışdağ mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seferini yapan bir otobüsün içerisinde 2 yaşlı yolcu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Tartışma ile başlayan kavga hakaretler ile büyüdü. Yaşlı yolcular birbirinin üzerine yürümeye çalışırken, devreye diğer yolcular girerek kavgayı ayırdı. Tansiyon kısa süreli büyüse de yolcuların devreye girmesiyle otobüs seferi normale döndü.
Tartışan 2 yaşlı yolcu vatandaşlar ayırdıktan sonra otobüsten inerek olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan, kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan otobüste yaşlılar tartışıyor, kavgaya tutuşan yaşlıları yolcular ayırmaya çalışıyor.
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