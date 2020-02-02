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Şubatta hangi FETÖ sanıkları hesap verecek?

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin şubat ayında yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 32 dava görülecek. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 7 ildeki davalarda 1973 sanığın yargılanmasına devam edilecek
 02 Şubat 2020 11:07
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Şubatta hangi FETÖ sanıkları hesap verecek?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin şubat ayında 7 ildeki 32 davada 1973 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

Şubat ayında 7 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 32 dava görülecek. Bu davalarda 1973 sanık yargılanacak.

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 6 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 26 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 1457, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davalarda ise 516 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 475 sanığın yargılanmasına 3 Şubat'ta Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. Aynı gün, darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 sanığın yargılandığı dava Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı dava ise Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Şubat ayında görülecek davalardan bazıları şöyle:

3 Şubat

Dava adı: Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimi davası (475 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3-28 Şubat

Saat: 09.30

Dava adı: Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe girişimi davası (243 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3-28 Şubat

Saat: 09.30

Dava adı: Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davası (142 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3-7 Şubat

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası (84 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 3-5 Şubat

Saat: 10.00

4 Şubat

Dava adı: "Maceracı" programının sunucusu Murat Yeni'nin yargılandığı FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 4 Şubat

Saat: 11.00

Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası (15 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Şubat

Saat: 10.00

6 Şubat

Dava adı: Kaynak Holding kurucularından Kemal Başkaya'nın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Şubat

Saat: 14.30

7 Şubat

Dava adı: Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası (11 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Şubat

Saat: 14.00

10 Şubat

Dava adı: FETÖ'nün yasa dışı dinleme davası (43 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 10-14 Şubat

Saat: 11.30

11 Şubat

Dava adı: Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün emir astsubayının yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Şubat

Saat: 09.30

Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası (16 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Şubat

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün sözde "İzmir Adliyesi imamı"nın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Şubat

Saat: 10.00

12 Şubat

Dava adı: FETÖ'nün sözde "2. Ordu Komutanlığı imamı"nın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih 12 Şubat

Saat: 11.00

Dava adı: Faruk Güllü'nün yargılandığı FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 12 Şubat

Saat: 11.30

13 Şubat

Dava adı: FETÖ'nün "Malezya İmamı" Arif Komiş'in yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 13 Şubat

Saat: 16.00

Dava adı: FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanması davası (6 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 13 Şubat

Saat: 14.00

Dava adı: FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninin yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 13 Şubat

Saat: 10.00

14 Şubat

Dava adı: Adana'daki FETÖ/PDY davası (25 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Şubat

Saat: 10.00

Dava adı: Eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yargılandığı dava (1 sanıklı)

Tarih: 14 Şubat

Yer: İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Saat: 09.30

17 Şubat

Dava adı: Muhafız Alayı'ndaki darbe girişimi davası (521 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17-28 Şubat

Saat: 09.30

Dava adı: "Askeri casuslukta kumpas" davası (95 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Şubat

Saat: 09.30

18 Şubat

Dava adı: Hrant Dink cinayetine ilişkin ana davadan ayrı görülen dava (76 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 18-20 Şubat

Saat: 10.00

19 Şubat

Dava adı: Kemal Batmaz'ın eşinin FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 19 Şubat

Saat: 14.00

Dava adı: MİT tırlarının durdurulması davası (50 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Şubat

Saat: 10.00

20 Şubat

Dava: Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Şubat

Saat: 09.30

Dava adı: MİT'in Gabon'da yakaladığı FETÖ'cülerin davası (3 sanıklı)

Yer: İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 20 Şubat

Saat: 11.30

Dava adı: Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerin davası (2 sanıklı)

Yer: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 20 Şubat

Saat: 13.30

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (34 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Şubat

Saat: 14.00

Dava adı: FETÖ'nün sözde Türkiye imamının kızının yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Şubat

Saat: 11.00

21 Şubat

Dava adı: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı işgal girişimi davası (10 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 21-28 Şubat

Saat: 10.00

Dava adı: İzmir'deki darbe girişimi davasının istinaf duruşması (66 sanıklı)

Yer: İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi

Tarih: 21 Şubat

Saat: 14.00

25 Şubat

Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ/PDY yapılanması davası (15 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Şubat

Saat: 10.00

27 Şubat

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (30 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 27 Şubat

Saat: 13.30
Anadolu Ajansı
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