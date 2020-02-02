1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığı, 2019'da 7 milyon kişiye kanser taraması yaptı

Toplum tabanlı kanser taramaları kapsamında, geçen yıl 40-69 yaş arası 2 milyon 500 bin kadın meme, 30-65 yaş arası yaklaşık 2 milyon 900 bin kadın rahim ağzı kanserine yönelik taramadan geçirildi
 02 Şubat 2020 11:10
Yazdır
Sağlık Bakanlığı, 2019'da 7 milyon kişiye kanser taraması yaptı

Türkiye genelindeki toplum tabanlı kanser taramaları çerçevesinde, geçen yıl 7 milyon kişi meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramasından geçirildi.

Dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olan kanser, toplumlarda önemli sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi-manevi kayıp ve zorluklara yol açıyor.

Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre, erkeklerde en sık akciğer, kadınlarda ise meme kanseri görülüyor. Obezitenin etken olduğu kanserlerden de daha çok kadınlar etkileniyor.

Çocukluk çağı kanserlerinde lösemi ilk sırada yer alıyor. 15-24 yaş grubunda en çok rastlanan kanser türü erkeklerde testis, kadınlarda tiroit olarak öne çıkıyor.

- Kanser taraması 254 merkezde yapılıyor

Türkiye'de kurulan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri'nde (KETEM) Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) taranmasını önerdiği meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerinde, kanser vakalarının erken evrelerde yakalanmasına yönelik toplum tabanlı tarama programları yürütülüyor.

Bu kapsamda ilki 1995'te kurulan ve 2002-2004 arasında Avrupa Birliği programları çerçevesinde sayısı 11'e yükselen KETEM'ler öncülüğünde sistemli tarama programları hayata geçiriliyor. Her 250 bin nüfusa bir KETEM olarak yapılan planlamalar çerçevesinde 81 ilde en az bir tane olmak üzere 218 KETEM, 36 Mobil KETEM toplam 254 merkezde tarama yapılıyor.

Toplum tabanlı taramalar kapsamında 2019'da 40-69 yaş arası 2 milyon 500 bin kadın meme, 30-65 yaş arası yaklaşık 2 milyon 900 bin kadın rahim ağzı kanserine yönelik taramadan geçirildi.

Öte yandan 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerde 2019'da yaklaşık 1 milyon 850 bin kişiye kalın bağırsak kanseri taraması yapıldı. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişi ücretsiz kanser taramasından faydalandı.

- "Hangi Tarama Programı Bana Uygun?" modülü vatandaşların hizmetinde

Kanserden korunma, tanı ve tedaviye ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında her üç kanser taramasında minimal kalite kriterleri belirlendi ve 81 ilde Tarama Sonrası Teşhis Merkezleri tanımlandı.

Kanser Daire Başkanlığınca hazırlanan "Hangi Tarama Programı Bana Uygun?" modülü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü internet sitesine eklendi. Yaş aralığına göre hangi taramanın kişiye uygun olduğu, tarama programını ve en yakın tarama merkezini gösteren program, "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-anasayfa" adresinde hizmete sunuldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YÖK en çok bu alanlarda denklik verdi
02 Şubat 2020 12:11		 Kamudaki 'yönetim kurulu' saltanatı katlanarak devam ediyor?
02 Şubat 2020 07:00
Bekçilerin vatandaşı 'darp ettiği' iddiası yalanlandı
02 Şubat 2020 06:16		 Suriye sınırına tank sevkiyatı
01 Şubat 2020 23:40
Depremin vurduğu Elazığ'da 2 bin polis 7/24 görevde
01 Şubat 2020 23:13		 Tahliye edilenler için 14 günlük karantina süreci başlıyor
01 Şubat 2020 22:11
Suriye sınırına askeri araç ve komando takviyesi
01 Şubat 2020 21:04		 Türk vatandaşlarını tahliye eden uçak Ankara'ya indi
01 Şubat 2020 20:51
Diyanet'ten depremzedelere manevi destek
01 Şubat 2020 20:27		 AFAD, Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı
01 Şubat 2020 20:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:57 - PKK'nın hedefinde o bölgeler var12:53 - Eski SAS komandosu İBB'ye güvenlik müdürü oldu12:42 - ASELSAN yurda dönüş için kapı açtı12:31 - Ahmet Hakan: Athena Gökhan, şu yaptığının binde birini bile Tayyip Erdoğan'a yapsa...12:27 - Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması12:25 - CHP Kızılay için Meclis araştırması istedi12:16 - CHP'de il başkanları belirlenmeye başladı12:11 - YÖK en çok bu alanlarda denklik verdi12:07 - Fiyatı en çok düşen ve artan ürün belli oldu12:03 - Pompeo'dan dikkat çeken Uygur Türkleri çağrısı
11:58 - Okullarda ikinci yarıyıl yarın başlıyor11:47 - Elazığ Valiliği, hasarsız ve az hasarlı yapıları açıkladı11:42 - Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir11:36 - Kadın astsubaylar depremzedelerin en büyük destekçisi11:32 - Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı, serbest kaldı11:29 - Türkiye otomotiv pazarı 22 Avrupa ülkesini geçti11:26 - FETÖ'nün sözde havacı mahrem imamları özel haberleşme programı kullanmış11:23 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çin dışında koronavirüsten ilk ölüm
Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir
Bu artık zam değil
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 10 artırılacak
'En şanslı müdür bu. Bu kadar kadınla çalışıyor'
TSK'da 'mobbing' soruşturması
Özel üniversitelerin yolu açılıyor
Kamudaki 'yönetim kurulu' saltanatı katlanarak devam ediyor?
KHK'lılar için emsal karar... Göreve iade edilene maddi kaybı verilsin
Manisa'da korkutan depremler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karadeniz şarkıları 1
Trabzonlu siyasetçilerin fb macindan sonra kendilerinden gecmesi 1
Türkü 2
kardan adam olur senden adam olmaz 2
İtici davranış 1
leo westermann 1
Madem yanlıştı kızılay kabul etmeseydi 3
Trigeminal nevralji 1
wuhan kentindeki türklerin tahliyesi 2
lübna 1
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam