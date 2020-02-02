TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
|02 Şubat 2020 11:23
|Yazdır
Meclis, imar planlarında karşılaşılan davaların ivedi yargılama ile mahkemelerde görülmesinin önünü açan, kaçak yapılarla ilgili düzenlemeler getiren, yüksek binaların inşasının önüne geçilmesini amaçlayan kanun teklifi üzerinde görüşmelerini sürdürecek.
TBMM Genel Kurulunda bu hafta, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif üzerindeki müzakereler devam edecek.
Teklife göre, imar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. İmar planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davalar, ivedi yargılama usulüne tabi olacak.
Büyükşehir belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5 binin altında kalan yerlerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir belediye meclisince karar verilecek.
Deprem riskine karşı ileri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren binaların projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin gözetiminde yapılacak.
Köylerde ve mezralarda yapılacak konut ve yapıların projeleri valilik tarafından onaylanacak, ardından muhtarlığa bildirilecek. Projeye aykırı yapılar, muhtarlık tarafından valiliğe bildirilecek.
Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak.
Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınacak.
Kıyılarda imar planı kararıyla millet bahçeleri yapılabilecek. Bitlis Ahlat'ta, Kıyı Kanunu'na tabi bölgede, imar planı kararıyla resmi kurum alanları yapılabilecek.
Kıyının kumluk veya çakıllık olduğu alanlarda denize girme, güneşlenme, amatör su sporları gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik rekreatif amaçlı iskele yapılamayacak.
Mevzuata uygun hareket etmeyen yapı denetim şirketlerine 1 yıl yeni iş almaktan men cezası verilebilecek.
- Komisyonlar
Dışişleri Komisyonu, 5 Şubat Çarşamba günü yapacağı toplantıda, gündemindeki uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerini görüşecek.
Çarşamba günü, Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması Alt Komisyonu toplanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TBMM'de 'Türk bayrağına saygısızlığa' ortak tepki
30 Ocak 2020 17:03
|TBMM Genel Kurulu toplandı
30 Ocak 2020 14:48
|ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı, TBMM'de kınandı
29 Ocak 2020 17:09
|TBMM Genel Kurulu toplandı
28 Ocak 2020 15:50
|TBMM Genel Kurulu toplanamadı
22 Ocak 2020 14:23
|TBMM Genel Kurulu toplanamadı
21 Ocak 2020 15:19
|TBMM'den, AA ofisinin basılmasına ortak tepki
16 Ocak 2020 17:26
|TBMM Genel Kurulu toplandı
16 Ocak 2020 14:48
|Wikipedia kararı, Meclis gündeminde
15 Ocak 2020 16:42
|TBMM Genel Kurulu toplandı
15 Ocak 2020 14:48