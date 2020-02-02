Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı, serbest kaldı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yakalanan hırsızlık zanlısının cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.
|02 Şubat 2020 11:32
|Yazdır
Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Kavaklıönü Mahallesi'nde bir evden ziynet eşyaları çalındı. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından eve giren şüphelinin A.Y.K. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından A.Y.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın Niğde Açık Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.
A.Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Ürgüp Adliyesine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıkan A.Y.K., uyuşturucu madde kullandığını, olayı hatırlamadığını söyledi. Şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Asker uğurlamak için tüneli kapattılar, motosikletle drift yaptılar
02 Şubat 2020 11:17
|Otobüste yaşlılar birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı
02 Şubat 2020 10:51
|Halı sahada kalp krizinden ölüm anı kameralara yansıdı
02 Şubat 2020 10:41
|Bu yöntem ilk kez uygulanıyor... 16 bin TL dolandırıldı
02 Şubat 2020 10:11
|'En şanslı müdür bu. Bu kadar kadınla çalışıyor'
02 Şubat 2020 08:30
|Başkentte polisten hayat kurtaran müdahele
02 Şubat 2020 08:10
|TSK'da 'mobbing' soruşturması
02 Şubat 2020 07:30
|Otomobilin çarptığı psikolojik danışman hayatını kaybetti
01 Şubat 2020 23:28
|İstanbul'da trafik kazası! ikisi polis dört kişi yaralandı
01 Şubat 2020 22:06
|Emekli polis deniz kenarında tabancayla intihar etti
01 Şubat 2020 20:57