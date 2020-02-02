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Kadın astsubaylar depremzedelerin en büyük destekçisi

Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, depremden etkilenen bölgelerde yardım faaliyetinde bulundu
 02 Şubat 2020 11:36
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Kadın astsubaylar depremzedelerin en büyük destekçisi

Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde depremzedelere yardımda bulundu.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, 24 Ocak'taki Sivrice merkezli depremde zarar gören Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Komutanlıkta görevli kadın astsubaylardan oluşan ekip, Kale ilçesinde olumsuz hava şartlarından etkilenen depremzedelere çadır kurarak destek verdi.

Depremde evleri hasar görenlere erzak, ısıtıcı, battaniye ve yatak, ihtiyaç sahibi çocuklara da kıyafet dağıtan kadın astsubaylar, dayanışma örneği sergiledi.

Kadın astsubaylar, kadın ve çocuklarla yakından ilgilendi.
Anadolu Ajansı
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