Kadın astsubaylar depremzedelerin en büyük destekçisi
|02 Şubat 2020 11:36
|Yazdır
Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde depremzedelere yardımda bulundu.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı, 24 Ocak'taki Sivrice merkezli depremde zarar gören Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
Komutanlıkta görevli kadın astsubaylardan oluşan ekip, Kale ilçesinde olumsuz hava şartlarından etkilenen depremzedelere çadır kurarak destek verdi.
Depremde evleri hasar görenlere erzak, ısıtıcı, battaniye ve yatak, ihtiyaç sahibi çocuklara da kıyafet dağıtan kadın astsubaylar, dayanışma örneği sergiledi.
Kadın astsubaylar, kadın ve çocuklarla yakından ilgilendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye organ naklinde dünyada ikinci sırada
01 Şubat 2020 23:08
|Vatandaşlar mahalle bekçilerinden ne kadar memnun?
01 Şubat 2020 22:57
|Gündüz aile hekimi akşam aikido eğitmeni
01 Şubat 2020 20:40
|UMKE personeli yaşadıklarını anlattı
01 Şubat 2020 20:33
|Kadın astsubaylar, çocukları yalnız bırakmıyor
01 Şubat 2020 16:12
|İşte THY'nın en genç kadın kaptan pilotu
01 Şubat 2020 15:18
|Ceren'in katilinin yaraladığı polis ameliyat oldu
30 Ocak 2020 22:57
|Afgan askerin karanlık dünyasına Türk hekimler ışık oldu
30 Ocak 2020 20:01
|İl Sağlık Müdürü: Açık branşlar geçici görevlendirmeyle kapatıldı
30 Ocak 2020 15:50
|UMKE personeli, göçük altında ameliyat dahi yapabiliyor
29 Ocak 2020 21:13