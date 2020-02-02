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Elazığ Valiliği, hasarsız ve az hasarlı yapıları açıkladı

Elazığ Valiliği, şu ana kadar yapılan çalışmada hasar tespit incelemesi yapılan yerlerden 6 bin 845 yapının hasarsız, 4 bin 482 yapının ise az hasarlı olduğunu açıkladı.
 02 Şubat 2020 11:47
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Elazığ Valiliği, hasarsız ve az hasarlı yapıları açıkladı

Elazığ Valiliği, şu ana kadar yapılan çalışmada hasar tespit incelemesi yapılan yerlerden 6 bin 845 yapının hasarsız, 4 bin 482 yapının ise az hasarlı olduğunu açıkladı.

Valiliğin resmi sitesinden hasar tespiti tamamlanmış az ve hasarsız mesken, konut, ticarethane listeleri yayınlandı. Açıklamada, hasarsız ve boyası, sıvası ile ince çatlaklar oluşan az hasarlı binaların kullanılmasında bir sakınca olmadığı aktarıldı.

Yayınlanan listede ise incelemesi tamamlanan yapılardan 6 bin 845'inin hasarsız, 4 bin 482'sinin ise az hasarlı olduğu yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
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