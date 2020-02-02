1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okullarda ikinci yarıyıl yarın başlıyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci yarıyıl dönemi 19 Haziran 2020 Cuma günü tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tuzla Binali Yıldırım İlkokulu'nun açılış törenine katılacak
 02 Şubat 2020 11:58
Yazdır
Okullarda ikinci yarıyıl yarın başlıyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından yarın ders başı yapacak.

2019-2020 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısının yarın başlayacağı okullarda, 6-10 Nisan'da ara tatil yapılacak. İkinci yarıyıl, 19 Haziran 2020 Cuma günü tamamlanarak, 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın çocukları tarafından yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilen Tuzla Binali Yıldırım İlkokulu'nun açılış törenine katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek.

İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları, 23 Temmuz'da açıklanacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir
02 Şubat 2020 11:42		 MEB: Burslar öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı
01 Şubat 2020 14:57
MEB'den öğretmen eğitiminde 'dijital' dönüşüm dönemi
01 Şubat 2020 11:05		 GriCeviz uygulaması tüm öğretmenlerin kullanımına açılacak
31 Ocak 2020 20:57
MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimini sürdürecek
30 Ocak 2020 18:39		 Bakan Selçuk: Yeni Ortaöğretim Tasarımı pilot olarak başlayacak
29 Ocak 2020 16:56
2020 yılı BİLSEM öğretmen seçme ve atama mülakat randevuları açıklandı
29 Ocak 2020 09:57		 Liselere girişte MEB'in en zor yılı
29 Ocak 2020 09:39
MEB'den 'Delphi' eğitimleri ile ilgili iddialara yalanlama
28 Ocak 2020 14:38		 MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimi uygulamaya koydu
28 Ocak 2020 09:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:57 - PKK'nın hedefinde o bölgeler var12:53 - Eski SAS komandosu İBB'ye güvenlik müdürü oldu12:42 - ASELSAN yurda dönüş için kapı açtı12:31 - Ahmet Hakan: Athena Gökhan, şu yaptığının binde birini bile Tayyip Erdoğan'a yapsa...12:27 - Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması12:25 - CHP Kızılay için Meclis araştırması istedi12:16 - CHP'de il başkanları belirlenmeye başladı12:11 - YÖK en çok bu alanlarda denklik verdi12:07 - Fiyatı en çok düşen ve artan ürün belli oldu12:03 - Pompeo'dan dikkat çeken Uygur Türkleri çağrısı
11:58 - Okullarda ikinci yarıyıl yarın başlıyor11:47 - Elazığ Valiliği, hasarsız ve az hasarlı yapıları açıkladı11:42 - Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir11:36 - Kadın astsubaylar depremzedelerin en büyük destekçisi11:32 - Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı, serbest kaldı11:29 - Türkiye otomotiv pazarı 22 Avrupa ülkesini geçti11:26 - FETÖ'nün sözde havacı mahrem imamları özel haberleşme programı kullanmış11:23 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çin dışında koronavirüsten ilk ölüm
Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir
Bu artık zam değil
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 10 artırılacak
'En şanslı müdür bu. Bu kadar kadınla çalışıyor'
TSK'da 'mobbing' soruşturması
Özel üniversitelerin yolu açılıyor
Kamudaki 'yönetim kurulu' saltanatı katlanarak devam ediyor?
KHK'lılar için emsal karar... Göreve iade edilene maddi kaybı verilsin
Manisa'da korkutan depremler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir dediğini iki etmemek 3
tolga ciğerci 1
Yemekle beraber çay içmek 6
Simon fallette 1
yazmak 1
aferin 3
leo westermann 1
Karakteri güzel 3
Metebolik sendrom 1
Savunma mekanizması 1
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam