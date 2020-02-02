Pompeo'dan dikkat çeken Uygur Türkleri çağrısı
|02 Şubat 2020 12:03
|Yazdır
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uluslararası topluma Çin'i terk etmek isteyen ve sığınacak yer arayan Uygur ve Kazakların güvenliğinin sağlanması çağrısı yaptı.
Pompeo, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da mevkidaşı Muhtar Tleuberdi ile görüştü. Taraflar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Pompeo, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ekonomik gelişme, demokrasinin güçlendirilmesi ve halkın yönetime güvenini artırmakla ilgili reformlar içeren programını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Kazakistan'ın ülkelerle iş ilişkisi kurmak konusunda seçme özgürlüğünü desteklediklerini ifade eden Pompeo, ancak ABD şirketleriyle ortaklığın herhangi bir ülke için en iyi sonuçları vereceğini söyledi.
Pompeo, Afganistan'da barışın tesisi ve tarafların barıştırılmasıyla ilgili çabalara desteklerinden dolayı Kazakistan'a teşekkür etti.
Irak ve Suriye'den yabancı teröristler ve onların ailelerinin ülkelerine geri getirilmesinde Kazakistan'ın öncülüğüne dikkati çeken Pompeo, bu çalışmanın diğer ülkelere ilham kaynağı olacağını ve onların da aynısı yapacağından umutlu olduğunu dile getirdi.
Pompeo, görüşmede Çin'in toplama kamplarındaki 1 milyondan fazla Uygur ve Kazak'ın kaderini ele aldıklarını belirterek, "Tüm ülkeleri Çin'deki baskılara son verilmesi çağrısına katılmaya davet ediyoruz. Çin'i terk etmek isteyen ve sığınacak yer arayanların güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." dedi.
Kazakistan Dışişleri Bakanı Tleuberdi, "ABD'nin bölgede uzun vadeli varlığı Orta Asya bölgesi ekonomisine yatırım ve teknoloji çekilmesini aktifleştirecek, ülkelerimizin yaşam kalitesinin iyileşmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.
Görüşmede uluslararası gündemdeki önceliklerini ele aldıklarını aktaran Tleuberdi, Pompeo'nun Kazakistan ziyaretinin karşılıklı olarak geniş ortaklık çerçevesinde iş birliğini sürdürme çabalarını teyit ettiğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Koronavirüsün ardından Çin'de bir salgın daha
02 Şubat 2020 10:16
|Çin dışında koronavirüsten ilk ölüm
02 Şubat 2020 09:56
|Koronovirüs nedir? Çin neler yaptı?
01 Şubat 2020 21:48
|Arap Birliği, Trump'ın planını reddetme kararı aldı
01 Şubat 2020 19:31
|Dışişlerinden 'Brexit' açıklaması
31 Ocak 2020 20:19
|Koronavirüs aşısı için en erken tarih, 20 ay
31 Ocak 2020 17:30
|Yeni tip koronavirüs dünyada hızla yayılıyor
31 Ocak 2020 16:33
|Rusya'dan 'kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' sözlerine yanıt
31 Ocak 2020 14:39
|Rusya'daki gaz patlamasında 4 Türk yaşamını yitirdi
31 Ocak 2020 13:10
|ABD, Çin'deki diplomatlarını çekiyor
31 Ocak 2020 00:26