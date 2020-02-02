Ahmet Hakan: Athena Gökhan, şu yaptığının binde birini bile Tayyip Erdoğan'a yapsa...
|02 Şubat 2020 12:31
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Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Elazığ depreminin ardından tatile gittiği için eleştirilerin hedefi olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren şarkıcı Gökhan Özoğuz'u eleştirdi.
'Athena Gökhan neden yalaka sayılmıyor?' diyen Hakan, şu ifadeleri kullandı:
"Athena Gökhan, Ekrem İmamoğlu'nu şöyle savunuyor:
-'40 yılın başında bulduk, ellemeyin gitsin kayağa Ekrem Bey' anlamına gelecek sözler söylüyor.
-Ekrem İmamoğlu'nun kayağa gitmesini mesele edenlere ve eleştirenlere 'yahu' diye çıkışıyor.
-İmamoğlu'nun Elazığ'da, yani deprem bölgesinde tam üç gün kamp kurduğu yalanını söylüyor.
-'İyi, dürüst, şeffaf, özverili, vizyonlu' gibi aklına gelen bütün olumlu sıfatları İmamoğlu'nun üzerine hunharca boca ediyor.
Athena Gökhan, şu yaptığının binde birini bile Tayyip Erdoğan'a yapsa... Anında 'Yuh! Yalaka! Kaça satıldın!' falan diye çemkirecek olanlardan 'tıs' bile çıkmıyor.
Sanırım onlar açısından sorun... Yalakalık yapılmasında değil. Yalakalığın kime yapıldığında..."
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