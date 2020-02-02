Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelecek hafta 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
|02 Şubat 2020 13:42
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelecek hafta 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın ve 4 Şubat'ta 2 tahvil ihalesi düzenlenecek.
Yarın düzenlenecek ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
4 Şubat Salı günkü ihalede ise 14 ay (434 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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