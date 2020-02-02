Antalya'da tüm zamanların Ocak ayı rekoru
|02 Şubat 2020 13:53
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Antalya'da ocak ayı gelen turist verileri açıklandı, 186 bin 225 ziyaretçi ile tüm zamanların ocak ayı rekoru kırıldı. 2020 yılının ilk ayında Antalya'ya gelen turistler arasında Rus ve Almanlar yoğunlukta oldu.
Turizmin başkenti Antalya'da 2020 yılı Ocak ayı gelen ziyaretçi verileri açıklandı. Ocak ayında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 oranında artarak, 186 bin 225 oldu. Antalya'da 186 bin 225 turist ile tüm zamanların Ocak ayı dönemsel rekoru kırılmış oldu.
Geçen yıl ocak ayında 142 bin turist geldi
Antalya'ya 2016 yılının ocak ayında 97 bin, 2017'nin ocak ayında 88 bin, 2018 yılının ocak ayında 92 bin ziyaretçi geldi. Geçen yılın aynı döneminde ise Antalya 142 bin turist ağırladı.
Rusya ve Almanya ilk sırada
Ocak ayında Antalya'ya en çok ziyaretçinin geldiği iki ülke ise 57 binle Rusya ve 40 binle Almanya oldu. Geçen yılın aynı dönemine oranla Rus turist sayısında yüzde 53, Alman ziyaretçi sayısında yüzde 37 artış görüldü. Bu yıl Rusya ve Almanya'yı üçüncü sırada İsrail, ardından Polonya, İngiltere, Ürdün ve İran izledi. Antalya'ya ocak ayında Çin'den ise 156 turist geldi.
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