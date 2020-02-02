Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı
Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı
|02 Şubat 2020 14:35
|Yazdır
Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.
Sınırda konuşlu birliklere ulaştırılmak üzere gönderilen beton mevzilerin bulunduğu 15 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
İki metre yüksekliğinde, 9 ton ağırlığında ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu belirtilen beton mevzilerin, birliklere sevk edileceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 153'üncü gününde
02 Şubat 2020 13:10
|PKK'nın hedefinde o bölgeler var
02 Şubat 2020 12:57
|FETÖ'nün sözde havacı mahrem imamları özel haberleşme programı kullanmış
02 Şubat 2020 11:26
|Şubatta hangi FETÖ sanıkları hesap verecek?
02 Şubat 2020 11:07
|PKK'lı terörist 'piyon olduğunu anlayınca' teslim olmuş
01 Şubat 2020 16:20
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
01 Şubat 2020 12:58
|Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 gözaltı
01 Şubat 2020 11:33
|'FETÖ'nün firari üyeleri sosyal medyayı aktif kullanıyor'
01 Şubat 2020 10:53
|Adana'da terör operasyonunda yakalanan 4 Suriyeli sınır dışı edildi
01 Şubat 2020 10:36
|Katil virüse karşı 4 S formülü
01 Şubat 2020 08:00