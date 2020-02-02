Manisa Kırkağaç'ta yeni deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
|02 Şubat 2020 14:50
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Manisa'da korkutan depremler
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