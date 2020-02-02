Deniz Kuvvetleri eski Komutanı toprağa verildi
|02 Şubat 2020 15:07
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Önceki gün tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Bayazıt, 86 yaşında son yolculuğuna uğurlandı.
Bayazıt için ilk tören Selimiye'deki 1. Ordu Karargahı'nda yapıldı. Buradaki törenin ardından Bayazıt'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi öğle vakti Selimiye Camisi'ne getirildi.
Törene, Bayazıt'ın eşi Kanat Bayazıt, kızları Meltem Bayazıt Tepeler ve Nilden Postalcı ile aile yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, emekli Genelkurmay Başkanları İlker Başbuğ ile Hüseyin Kıvrıkoğlu, subay, astsubay ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazı öncesinde, Bayazıt'ın eşi ve kızları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından merasim mangasının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra top arabasına konulan Bayazıt'ın cenazesi, Kanlıca mezarlığında toprağa verildi.
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