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İkinci el otomobiller sıfır otomobil fiyatıyla yarışıyor

Vatandaşlar ikinci el otomobillerin sıfır araç fiyatına satılmasından şikayetçi.
 02 Şubat 2020 15:15
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İkinci el otomobiller sıfır otomobil fiyatıyla yarışıyor

Diyarbakır'da her hafta sonu açılan ikinci el oto pazarı araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor. Fiyatların yüksek olması nedeniyle yoğunluğun satışlara yansımadığı belirtilirken, vatandaşlar ikinci el otomobillerin sıfır araç fiyatına satılmasından şikayetçi.

Diyarbakır'da her hafta sonu açılan ikinci el oto pazarı, araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor. Günde ortalama 500 aracın giriş yaptığı Diyarbakır Açık Oto Pazarı'nda vatandaşlar ikinci el araçların fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi. Araç almak için oto pazarına geldiğini belirten Mert Dağüstü, "İkinci el otomobil fiyatı sıfırıyla yarışıyor. İkinci el otomobil almaktansa fiyatlara bakınca sıfır araç almak daha mantıklı gibi geliyor. Satıcılar araçlarını buraya getiriyorlar, 5 bin lira fazla yazıyorlar. Herkes kafasına göre bir fiyat yazıyor. Öyle yükseliyor fiyatlar, alım gücümüzü tetikliyor" dedi.

Fiyatların çok yüksek olduğunu ifade eden Burak Arpa da, "Araç almaya geldim ama fiyatlar uçuk olduğundan dolayı alamıyorum. 3 ay öncesindeki fiyatlar ile şimdiki fiyatları gözlemlediğim zaman şimdi fiyatlar çok çok yüksek. Devletimizin bir an önce bu fırsatçılara müdahale etmesi gerekiyor. 2010 model araç 60 bin lira, 2012 model araç ise 90 bin lira, arada çok çok fiyat farkı var. Önceden araç fiyatları arasında 5 ya da 6 bin lira arasında bir fark olurdu ama şimdi 20 veya 30 bin lira fark var. Hal böyle olunca alamıyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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